TV: Elfsborg var i underläge - körde sedan över division 2-lag

Elfsborg inledde i dag svenska cupen på bortaplan mot division 2-laget Hässleholms IF i Skåne. Hässleholm skrällde förra sommaren genom att slå ut Trelleborgs FF och höll även i eftermiddag inledningsvis tätt bakåt mot Elfsborg.

Boråslaget rullade till en början mest boll och hotade framåt, men hade svårt att skapa ett ordentligt tryck mot Hässleholms mål. Division 2-gänget stretade emot bra och hämtade både luft genom bolleinnehav och vissa offensiva tendenser genom omställningsspel.

I mitten av första halvlek fick till slut Hässleholm en ordentlig målchans. Joel Wedenell, som gjorde hattrick mot TFF i fjol, tog emot en långboll, sprang in i straffområdet och sköt 1-0 till division 2-laget. Med fem minuter kvar av första halvlek kvitterade till slut Elfsborg. Nyförvärvet Jonathan Levi fick bollen ute till vänster och slog in ett inlägg som mittbacken Joakim Nilsson kunde stöta in i nät till 1-1 i halvtid.

Elfsborg fullbordade i andra halvlek vändningen. Stefan Ishizaki tog avslut från distans och fick se avslutet lite oväntat gå i mål efter ett svagt ingripande av hemmamålvakten. Ishizaki var inte nöjd med det och ordnade därefter även 3-1 efter en soloprestation.

I slutskedet av matchen rann det fortsatt i väg. Först såg inhopparen Per Frick till att det blev 4-1 och till slut sköt Samuel Holmén 5-1 från nära håll till en bekväm seger. Elfsborg, som i fjol hade det tufft i allsvenskan, inledde därmed säsongen på ett utmärkt vis.