TV: Engblom målskytt för Giffarna - men BP fick oavgjort efter tonårsmålen

Foto: C More.

Brommapojkarna började matchen bäst och tog även ledningen borta mot Gif Sundsvall i svenska cupen. Paulos Abraham, 17, tryckte in 1-0 från nära håll efter drygt tolv minuters spel.

Giffarna jobbade sig in i matchen och efter 24 minuters spel kom kvitteringen genom hemvändaren Pontus Engblom, som påpassligt höll sig framme på en retur och skickade in 1-1. Åtta minuter senare var Engblom återigen inblandad när hemmalaget tog ledningen i matchen. 28-åringen sprang i djupled och serverade spanjoren Marc Mas Costa som helt fri stötte in 2-1 för Giffarna.

I mitten av den andra halvleken stack BP upp i en kontring. Simon Helg löpte längs med vänterkanten och kunde hitta en fristående Kristoffer Grauberg Lepik, 19, i straffområdet som enkelt kunde stöta in 2-2, vilket också blev slutresultatet.

I samma grupp vann även Hammarby stort mot Varberg med 5-1.

Startelvor:

Gif Sundsvall: A. Andersson - Eriksson, Myrestam, Ciercoles, Silfwer, Mas Costa, Pichkah, Olsson, J. Andersson, Engblom, Palmlöv.

BP: Olsson - Sögaard, Suljic, Arvidsson, Svensson - Gustafsson, Helg, Sandberg Magnusson - Abraham, Lepik. Fallenius.