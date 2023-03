TV: Häcken till cupfinal - efter ödesdigra misstag av Djurgården

Svenska Cupen

GÖTEBORG. Efter dubbla försvarstavlor föll Djurgårdens IF med 0-3 på Bravida arena.

Nu gör BK Häcken Mjällby AIF sällskap i cupfinalen 2023.

- Det är dumt att stå här och klaga när man har slagit Djurgården med 3-0, säger Samuel Gustafson till C More.