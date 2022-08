TV: Häcken undvek fiasko - slog Älmhult på övertid

Svenska cupen har gått till den andra omgången och först ut var Älmhult mot BK Häcken på Älmevallen.

Då slog hemmalaget nytt publikrekord med 4314 åskådare på plats.

Ett på förhand intressant möte där BK Häcken toppar den allsvenska tabellen och där lagets stjärna Alexander Jeremejeff tveklöst toppar skytteligan på 20 mål. Men någon Jeremejeff syntes inte till i Häckens trupp. Inte helt oväntat tycktes gästerna passa på att lufta truppen. Jämfört med Häckens senaste match mot Värnamo var det bara Johan Brattberg och Valgeir Lunddal Fridriksson som fanns med mot Älmhult.

Hemmalaget Älmhult huserar till vardags i division 3 Sydöstra Götland, där ligger man tvåa.

ANNONS

I inledningen av matchen spelade inte divisionen någon roll. Då var det Älmhults forward William Thellsson som gav hemmalaget ledningen framför ett mer än fullsatt Älmevallen. 1-0.

- Det var magiskt. Jag fick ett snyggt inspel så det var bara att sätta dit det, säger Thellsson till C More i halvtid.

Men det var inte bara målskytten som kunde glädjas av ledningsmålet.

- Man sprang med gåshud hela vägen till hörnflaggan där han jublade. Det var häftigt att vi lyckades göra mål, säger Martin Mårtensson till C More.

Häcken var långt ifrån chanslöst. Med dryga kvarten spelad kvitterade gästerna genom Blair Turgott, men målet dömdes bort för offside.

- Det är det sista lilla, att få bollen i mål, det viktigaste i fotboll. De försvarar sig med allt de har, säger BK Häckens Even Hovland till C More.

ANNONS

Det var mycket Häcken i den första halvleken och det allsvenska lagets målchaser duggade tätt, men trots det lyckades hemmalaget hålla undan och behöll ledningen halvleken ut.

- Knappt någon gång får vi lugna ner det. De har ett jäkla tempo med bollen så vi måste försöka lugna ner det, säger Thellsson.

Men det gick inte att stoppa Häckens framfart. I den andra halvleken behövdes det drygt tio minuter innan kvitteringen kom. Åter var det Turgott som var framme, men den här gången blev målet godkänt. Sedan stannade det åter upp och 1-1 skulle stå sig i drygt 90 minuter.

- De gjorde det väldigt svårt för oss hela vägen till slutet av matchen. Jag kan bara ge kredd till det andra laget för de gjorde det väldigt bra. Ibland behöver man bara vara på rätt plats på planen för att göra mål så jag är tacksam att jag var det, säger Turgott.

ANNONS

När hela Älmevallen trodde att matchen skulle gå till förlängning klev Häckens Romeo Amane fram och satte 2-1 på nick efter en hörna. Men det behövdes 95 minuter för att Sveriges just nu bästa lag skulle avgöra mot Älmhult.

- Man njöt varje sekund faktiskt. Någonstans vill man gråta över slutet, att vi inte fick till en förlängning. Samtidigt börjar stoltheten infinna sig över vad vi lyckades få till. Hela föreningen slöt upp och gjorde det till en folkfest. Vi lyckades bjuda upp på planen också, säger Martin Mårtensson.

Startelvor:

Älmhult: Blomquist - Jansson, Henriksson, Mårtensson, Andersson - D. Johansson, K. Johansson - Mohammed Afif, Nilsson, Ejneborn - William Thellsson

Häcken: Brattberg - Lagerlund, Hovland, Tebo, Lunddal - Amane, Friberg, Larsen - Turgott, Sadiq, Sonko