TV: Häcken vidare i cupen - Vittsjö utslaget: "Bästa matchen den här säsongen"

Det stod mellan Häcken och Vittsjö i den sista gruppspelsmatchen i svenska cupen. Gruppfinalen gicka av stapeln på söndagseftermiddagen och Häcken satte minst sagt fart direkt.

Bara tre minuter hade passerat när Stine Larsen nickade in ett perfekt slaget inlägg från Anna Sandberg.

- Spelet är faktiskt väldigt bra och det är ledningsmål direkt, säger C Mores kommentator Michel Izgi i sändningen.

Man nöjde sig inte där. Anna Anvegård hade ett avslut från distans som gick rakt i famnen på Elaine Burdett. Men inte långt efter kunde samma Anvegård nicka in 2-0.

- Nej, jag är inte nöjd. Vi ska inte spela in i deras press och vi måste ja bättre rörelse, vi stressar lite för mycket, säger Vittsjös lagkapten Sandra Adolfsson till C More i halvtid.

Ställningen var 2-0 i paus.

- Jag tycker att vi skulle kunna få in lite fler bollar. det är jäkligt trångt och de stänger ytorna centralt, säger Filippa Curmark till C More i halvtid.

Vittsjö fick minst sagt en bra start på andra halvlek när Linda Sällström kunde peta in 2-1 innan minuten var spelad.

- De får den starten de med största sannolikhet predikat för, säger Izgi i sändningen.

Men Häcken svarade direkt när ett inspel från högerkanten nådde Rosa Kafaji i boxen. 3-1, vilket blev slutresultatet.

- Jag tycker vi sätter stanadarden i första halvlek. Det här är absolut den bästa matchen vi spelat den här säsongen, säger Anna Anvegård till C More.