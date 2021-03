TV: Hattrick av Ahl Holmström i AFC:s utklassning

Både AFC Eskilstuna och Oskarshamn hade förlorat sina matcher mot Hammarby och AIK och hade således ingen chans att ta sig vidare. Men matchen skulle spelas och en grupptrea skulle utses.

AFC tog ledningen genom förre Kalmar FF-anfallaren Alexander Ahl Holmström, som var utlånad till just Oskarshamn 2019, efter tio minuter när han nickade in ett inlägg från nära håll. Oskarshamn kvitterade därefter till 1-1 när Filip Jägerbrink styrde in ett lågt inspel.

Hemmalaget återtog dock kommandot efter en halvtimme när Marwan Baze cyklade in med 2-1-målet på en målvaktsretur. Sedan var det dags för Ahl Holmström att ta över showen. Med två snabba mål till 3-1 och 4-1 fullbordade han sitt hattrick i slutet av första halvlek.

Först höll han sig påpassligt framme på en frisparksretur och gjorde 3-1. Sedan rullade han in 4-1 nere vid stolproten efter att ha kommit fri inne i straffområdet.

Den andra halvleken bjöd inte på några fler mål och AFC kunde vinna med 4-1. I och med segern slutade AFC på tredje plats, och Oskarshamn sist. Först kom Hammarby, och AIK tvåa.

Se alla målen nedan.

Startelvor:

AFC Eskilstuna: Törnqvist - Manns, Diarra, Rödin, Mammar - Fors, Alsanti, Baze, Rafael - Coffey, Ahl Holmström

Oskarshamn: Nyberg - Lindqvist, Agebjörn, Olsson, Persson - Jägerbrink, Dobrijevic, Stejdahl - Dzelili, Östlund, Sawo