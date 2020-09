TV: HIF enkelt vidare i cupen - Landgrens första start på 408 dagar

Helsingborgs IF gästade under onsdagen division 2-klubben IS Halmia i svenska cupens andra omgång och hos skåningarna gjorde Marcus Olsson sin första start för klubben.

HIF tog ledningen genom Alhaji Gero efter 18 minuters spel och strax innan pausvisslan utökade gästerna ledningen till 2-0. Målskytt? Andreas Landgren – som gjorde sin första start på 408 dagar.

- Det känns bra, härligt att vara tillbaka. Jag tycker att vi gör en bra match och jag tycker jag är ganska nära hundra procent nu, säger Andreas Landgren till C More.

HIF vann till slut med 3-0 då Gero gjorde ytterligare ett mål med kvarten kvar att spela.

Helsingborg är därmed klart för svenska cupens gruppspel till våren.

Startelvor:

Halmia: Rydeberg - Ibishi, Hallsö, Jönsson, Ferman, Bengtsson, Törnfeldt, Covrk, Lugonjic, Thydell, Andersson

Helsingborg: Pettersson, Tsouka, Marcus Olsson, Hendriksson, Landgren, Gero, Abubakari, Figueroa, Kebba Ceesay, Timossi Andersson, Diskerud