TV: Holmberg-show när Djurgården vann stort och säkrade kvartsfinal: "Äntligen"

Djurgården är klart för kvartsfinal i svenska cupen på herrsidan. Det står klart efter lördagens seger hemma mot Kalmar FF, som hade behövt vinna med fem bollar för att ta sig vidare. De blårandiga tog hem maximala nio poäng i gruppspelet.

Redan i den första minuten satte Djurgården 1-0. Mittfältaren Hampus Finndell vann bollen högt, spelade fram till Kalle Holmberg som i sin tur serverade Edward Chilufya i djupled. ”Chili” blev helt ren och rullade in bollen i nät bakom KFF-målvakten Lucas Hägg Johansson.

Bara två minuter senare prickade nyförvärvet Albion Ademi stolpen med en hård frispark. Men 2-0 skulle komma. I den tionde minuten nickade Kalle Holmberg in matchens andra mål när han blev helt ren inne i straffområdet.

I den 19:e minuten satte Edward Chilufya sitt andra mål för kvällen, och femte på de två senaste matcherna (hattrick senast mot Umeå), när han efter pass från nämnde Holmberg dunkade in 3-0 i bortre hörnet.

- Äntligen. Det har varit lite stolpe ut i några matcher. Det var skönt att göra mål, sa Holmberg till C More i paus.

Mot slutet av halvleken började Kalmar skapa någonting framåt och efter att ett Johan Arvidsson-friläge räddats av Djurgårdens målvakt Aleksandr Vasiutin i den 33:e minuten reducerade man till 3-1 genom Carl Gustafsson i den 42:a minuten. Gustafsson placerade in bollen i ena hörnet.

Precis innan pausvilan brände sedan Douglas Bergqvist ett jätteläge för Kalmar. Mittbacken sköt över när han inne i straffområdet, efter en hörna, fick chansen att klippa till.

I inledningen av den andra halvleken spelade gästerna sig fram till ytterligare några farligheter, men utan att hitta nätet. Och i den 64:e minuten satte Kalle Holmberg 4-1. Forwarden snappade upp en för lös hemåtnick av Kalmar och petade in bollen i nät. Holmberg noterades alltså för två mål och två assist i den här matchen.

Nu talar mycket för att Djurgården får hemmaplansfördel i kvartsfinalen av cupen. Laget landar på nio poäng och plus elva i målskillnad, vilket gör att det krävs fyra målfester under söndagen för att de blårandiga inte ska vara ett av de fyra seedade lagen under söndagens lottning. Lottningen sänds exklusivt på Fotbollskanalen, cirka klockan 19.10.

Djurgårdens lag: Aleksandr Vasiutin - Leo Cornic (Linus Tagesson 62), Melker Jonsson, Hjalmar Ekdal, Elliot Käck - Curtis Edwards, Elias Andersson (Mattias Mitku 80), Hampus Finndell - Albion Ademi (Nicklas Bärkroth 46), Kalle Holmberg (Joel Asoro 76), Edward Chilufya

Kalmars lag: Lucas Hägg Johansson - Piotr Johansson (Alex Mortensen 60), Rasmus Sjöstedt, Douglas Bergqvist - Isak Magnusson, Romario (Elias Olsson 60), Filip Sachpekidis (Isak Vidjeskog 72), Sebastian Ring - Carl Gustafsson - Johan Arvidsson (Edvin Crona 39), Jonathan Ring (Emin Nouri 46)