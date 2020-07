TV: IFK Göteborg cupmästare - Farnerud stor hjälte i förlängningsdrama mot MFF

IFK Göteborg är cupmästare. I kväll besegrade man Malmö FF i finalen på Gamla Ullevi i ett förlängningsdrama. - Det är fantastisk skönt, säger matchhjälte Alexander Farnerud till C More.

Två av svensk fotbolls giganter drabbade i kväll samman i finalen av svenska cupen på Gamla Ullevi. IFK Göteborg kvalificerade sig för finalen genom att slå Elfsborg i semifinal, medan Malmö FF besegrade Mjällby i sin semifinal.

Efter bara fem minuter var Malmö centimeter ifrån att ta ledningen. En IFK-försvarare spelade bollen rakt i gapet på Jo Inge Berget som avancerade och skickade in ett inlägg i Göteborgs straffområde. Isaac Kiese Thelin slängde sig efter bollen men missade den precis när han skulle stöta in den i mål.

Efter chansen kom två tunga smällar för Malmö. Sören Rieks tvingades till byte efter ungefär tio minuter, och med 23 minuter spelade tvingades man till ytterligare ett byte när Oscar Lewicki även han tvingades byta. Marcus Antonsson kom in för Rieks och Berhang Safari ersatte Lewicki.

I den 40:e minuten skulle dödläget brytas i finalen. Efter en hörna hamnade bollen framför fötterna på Ola Toivonen, som tryckte in bollen i mål från nära håll till 1-0 för MFF.

Precis innan halvtid var MFF nära att sätta 2-0 när Kiese Thelin rann igenom på passning från Toivonen, men Giannis Anestis i Blåvitts mål räddade.

Toivonen var nära att öka MFF:s ledning i upptakten av den andra halvleken med en hård frispark från distans som Anestis tvingades kasta sig på för att kunna styra till hörna.

Istället skulle Blåvitt kvittera med knappa fem minuter kvar av den ordinarie speltiden. Behrang Safari halkade som sista man i backlinjen, vilket gjorde att Blåvitt kunde kontra, en kontring som slutade med att Patrik "Paka" Karlsson Lagemyr kunde rulla in 1-1.

1-1 var också resultatet efter full tid, vilket gjorde att matchen gick till förlängning.

I den fjärde förlängningshalvleken tog Blåvitt ledningen i matchen genom Alexander Farnerud, som tryckte in bollen från nära håll framspelad av Karlsson Lagemyr.

Resultatet stod sig matchen ut, vilket gör att IFK Göteborg är svenska cupen-mästare. Titeln är klubbens åttonde i historien vilket gör att man har näst flest titlar genom historien tillsammans med AIK. Malmö FF är fortsatt mesta mästare i svenska cupen med 14 titlar, men man har inte vunnit cupen sedan 1989.

- Det är fantastisk skönt, framför allt. Känslan att slå in den är oerhört skön, säger matchhjälte Alexander Farnerud till C More efter matchen, och fortsätter:

- Det har varit en jobbig tid innan med mycket skador och lite spel i fjol i Helsingborg. Nu fick jag ett kontrakt med Göteborg, och får vara med om detta och att göra mål. Jag är oerhört glad.

Redan på söndag möts lagen igen, även då på Gamla Ullevi, i allsvenskan.

Cuptiteln gör även att IFK Göteborg kvalificerar sig till kvalet till Europa League. AIK, som slutade fyra i förra årets allsvenska och som därmed fått kvalplatsen om MFF vunnit finalen, går därmed miste om Europaspel i år.

Startelvor:

IFK Göteborg: Anestis - Jallow, Johansson, Bjärsmyr, Wernersson - Erlingmark, Yusuf - Aiesh, Sana, Karlsson Lagemyr, Abraham.



Malmö FF: Dahlin - Larsson, Lewicki, Ahmedhodzic, Knudsen - Berget, Christiansen, Innocent - Toivonen, Kiese Thelin, Rieks.