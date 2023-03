TV: IFK Göteborg förnedrat i gruppfinalen - IFK Norrköping vidare till kvartsfinal

Inför gruppfinalen mellan IFK Göteborg och IFK Norrköping var hemmalaget piskat att vinna, samtidigt som Gais inte fick vinna med större siffror i sin match mot Utsikten, för att det skulle bli ett blåvitt slutspelsavancemang. För gästerna räckte det med seger för att säkra en plats i kvartsfinalen nästa helg.

Blåvitt saknade skadade Anders Trondsen, Pontus Dahlberg och Abundance Salaou samt avstängde mittbacken Adam Carlén. Sebastian Hausner ersatte Carlén i mittlåset, medan Marcus Berg gjorde sin första tävlingsstart för säsongen. Gästerna saknade bland annat Ari Skulason och Jean Carlos de Brito.

Det var hemmalaget som inledningsvis kopplade ett spelmässigt ganska kraftigt övertag, och efter åtta minuters spel vred och vände Hussein Carneil på sin nygamla position som vänsterytter - och sköt strax över från distans.

Men matchens största målchans under den första halvtimmen fick Pekings Christoffer Nyman. 30-åringen fick ett fritt läge efter en fin djupledsboll, men fick en felträff. Men några minuter senare kom Norrköpings ledningsmål trots allt.

En helt misslyckad rensning från tävlingsdebuterande Sebastian Hausner gav Arnor Sigurdsson ett gyllene läge, och genom ett ytterst behärskat avslut placerade islänningen in 0-1.

- Det är bebis-nivå på försvarsspelet från Hausner, kommenterade C Mores expert Astrit Ajdarevic kritiskt.

Uppförsbacken skulle bli än längre för Blåvitt, som på tilläggstid i den första halvleken åkte på nästa baklängesmål. Ett frisparksinlägg från Arnor Sigurdsson passerade samtliga Blåvitt-spelare, och framme höll sig hans landsman Arnor Traustason framme och petade in 0-2.

- Det känns bra med en 2-0-ledning, men det är en ganska jämn match. Många dueller och mycket stryk, så det är absolut skönt att vi har en 2-0-ledning, sa IFK Norrköpings Christoffer Nyman till C More i paus.

- Jag tycker ändå att vi ligger bra defensivt. De slår lite längre och hittar in bakåt ibland, men vi ligger ändå hyfsat kompakt och bra i laget.

Halvtidsresultatet innebar att Blåvitt var tvunget att göra minst tre mål och vända till seger i den andra halvleken för att en kvartsfinalplats skulle vara möjlig. Men i stället för en forcering från hemmalaget var det IFK Norrköping som var nära att utöka ledningen ytterligare. Efter bolltapp av Blåvitt ställde Norrköping om genom Victor Lind, som tvingade Adam Ingi Benediktsson till en fin räddning.

I den 58:e minuten fick Marcus Berg ett fint läge att reducera, men prickade inte mål. Strax dessförinnan hade bortalagets Vito Hammershöy-Mistrati tvingats utgå skadad.

Det hade redan utspelat sig flera möjliga straffsituationer i matchen, men i den 64:e minuten gick Christoffer Nyman omkull i offensivt straffområde och domaren pekade på straffpunkten. Arnor Sigurdsson satte säkert dit 0-3 från elva meter och nästa kalldusch för hemmalaget var ett faktum.

Förnedringen fortsatte för Blåvitt och minuter senare kom även 0-4 när inhoppande Laorent Shabani satte bollen i nät efter fint förarbete. Stora delar av hemmapubliken lämnade arenan i besvikelse, samtidigt som en del supportrar sjöng om att tränaren Mikael Stahre borde avgå från sin post i klubben.

- Självförtroendet är stukat, och de mår inte bra, varken som lag eller som klubb. Något måste ske, vad det är exakt är svårt att sätta fingret på, men Mikael Stahre har det riktigt tufft. Jag hade inte blivit förvånad om han ryker tidigt in på den här säsongen, sa Astrit Ajdarevic i sändningen.

0-4 blev också slutresultatet. IFK Norrköping blir därmed gruppsegrare i grupp 7, och är därmed klart för kvartsfinal i svenska cupen.

- Först och främst är man såklart sjukt besviken. Det sjuka är att jag inte tycker att vi gjorde en speciellt dålig match. Jag tycker att ingången var jättebra. 4-0 är 4-0 och det kan man aldrig snacka bort. Jag har varit med så pass länge att resultatet är alltid det väsentliga, men jag tycker inte att det på något sätt är en så dålig match som resultatet visar, säger Mikael Stahre till C More och fortsätter:

- Vi har gjort betydligt sämre matcher under försäsongen. Jag tycker att vi leder på poäng större delen av första halvlek, men sedan blev vi extremt hårt straffade. Det känns som att varenda gång bollen kom in i vårt straffområde blev det farligt. Det känns jävligt tufft att behöva säga att det inte såg så pissigt ut, men uppenbarligen har vi mycket att jobba på, och framför allt i vårt försvarsspel. Det känns som att vi släpper in för enkla mål, och de kunde ställa om mot oss, där vi var sårbara. Tyvärr.

C More: Du har varit i klubbar, där det stormar, och Blåvitt är inget undantag, då det var lite stökigt i somras och i höstas. Hur mycket ork känner du att du själv har och sug att köra vidare med det här, som går lite knackigt?

- Det är en fråga som är fruktansvärt enkel att svara på, jag har obotligt mycket energi. Jag är lika sugen som jag alltid varit. Det här är min passion och mitt jobb, och det ingår att förlora. Jag har vänt tuffa perioder många gånger förut, så på så sett är jag väldigt trygg i den processen. Sedan är det såklart skittråkigt, och just nu känns allt värdelöst. Det är inget att snacka om det. 0-4 är 0-4. Men att jag inte skulle ha sug eller energi, det finns inte en möjlighet, säger chefstränaren.

Pekings tvåmålsskytt Arnor Sigurdsson är i sin tur nöjd efteråt.

- Det var en fantastisk match från början till slut. Vi jobbade tillsammans och det var bra energi och kvalitet, så vi är glada, säger islänningen till C More.

Startelvor:

IFK Göteborg: Benediktsson - Ohlsson, Hausner, Bångsbo, Wendt - Markovic, Svensson, Hagen, Carneil - Berg, Abdullahi.

IFK Norrköping: Jansson - Eid, Lund, Ssewankambo, Baggesen - Traustason, Ortmark - Vito, Sigurdsson, Lind - Nyman.

Lottningen av kvartsfinalerna och semifinalerna i cupen äger rum på måndag, klockan 21.15. Den sänds på Fotbollskanalen.