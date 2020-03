TV: Jätteskrällen: Peking illa ute i cupen – tappade till förlust mot division 1-lag

Foto: Bildbyrån/C More

IFK Norrköping tog en planenlig seger mot Halmstads BK i premiären av svenska cupens gruppspel med en 1-0-seger tack vare ett mål från Carl Björk. På lördagen såg Björk återigen ut att bli hjälte, men division 1-laget Tvååker kvitterade och snodde med sig en poäng.

IFK Norrköping tog matchpinnen direkt och var inte långt i från att spräcka nollan efter dryga tolv minuter. Peking fick en frispark nära straffområdet och Lars Krogh Gerson försökte knorra in bollen i första hörnet men bollen gick någon meter utanför stolpen.

Ett par minuter innan halvleken var över fick Peking utdelning. Simon Thern drev upp bollen och Isak Bergmann Johannesson testade ett avslut från snäv vinkel. Johan Ekelundh räddade, men på returen var Carl Björk snabbast och kunde trycka in 1-0 från nära håll, anfallarens andra mål på två matcher i svenska cupen.

I den andra halvleken kvitterade Tvååker överraskande efter ett Peking haft ett par chanser att utöka ledningen. Jakob Adolfsson blev frispelad i djupled och inhopparen var kylig i avslutet och rullade in 1-1 bakom Isak Pettersson. Läget blev än värre fem minuter från slutet när Hugo Svensson som följde upp en målvkatsretur på ett friläge med att tråckla in 2-1 för Tvååker via stolpen, något som också blev slutresultatet efter att målvakten Johan Ekelundh stått för en fin räddning i slutsekunderna.

Resultatet gör att IFK Norrköping måste vinna i sista omgången mot Falkenberg för att ha en chans att ta sig vidare. Detta eftersom Falkenberg samtidigt slog Halmstads BK och därmed toppar gruppen på sex poäng.

Tvååker: Ekelundh - E.Nilsson, V.Nilsson, Azemi, Struski Persson - Gunnarsson, Karlsson, Persson - Zeqiri, Berggren, Svensson

IFK Norrköping: Pettersson - Krogh Gerson, Castegren, Lauritsen - Telo, Kusu, Thern, Blomqvist - Levi, Björk, Bergmann Johannesson