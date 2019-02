TV: Johansson tog skada efter raketerna: "Brusar ganska mycket"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

IFK Göteborg-fans sköt in raketer mot planen i inledningen av andra halvlek mot Gais.

Då avbröts matchen - och Marko Johansson tog sig för ena örat.

Drygt 50 minuter senare kom besked om att derbyt skjuts upp.

- Vår målvakt fick en raket nära sig, så det brusar ganska mycket i öronen, säger Gais-tränaren Bosko Orovic till C More.