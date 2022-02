TV: JUST NU: Bahoui tvåmålsskytt efter fem minuter

AIK besegrade Örgryte i första omgången i svenska cupens gruppspel med 2-0. Det gör dem till gruppledare, då Eskilsminne kryssade mot Örebro SK.

På söndagseftermiddagen, med start 15.15, gästade AIK Eskilsminne i gruppspelets andra omgång. Nyförvärvet Joe Mendes spelar från start för gästerna, medan Mikael Lustig flyttar in på mittbacksposition. Även talangen Yasin Ayari får spela från start.

Det började bra för gästerna. Efter knappt tre minuter spelade Nicolas Stefanelli fram till Nabil Bahoui nära mål, och anfallaren kunde lugnt lägga bollen till rätta för att placera in den i nät.

Bara två minuter senare var Bahoui tvåmålsskytt. Mendes slog ett inlägg in i boxen, där Bahoui fick stå fri för att nicka in bollen till 2-0. Han har nu gjort fyra mål under cupens gruppspel.

Så långt var Bahoui AIK:s enda målsktt i tävlingssammanhang under 2022, men efter drygt 20 minuter spelade kom årets andra. Zac Elbouzedi fick bollen till sig inne i straffområdet, och avslutade genom Eskilsminnes försvar in i mål.

I andra halvlek slog AIK av något på takten. De hade fortsatt kontroll över matchen men 3-0-resultatet stod sig en bra stund efter paus.

Startelvor:

Eskilsminne: Lomsten - Olsson, Wahlgren, Seger, J. Getachew, NIlsson, Stoltz, Omanovic, Larsson, Y. Getachew, Lundeberg

AIK: Nordfeldt - Mendes, Lustig, Papagiannopoulos, Otieno - Elbouzedi, Hussein, Larsson, Ayari - Bahoui, Stefanelli