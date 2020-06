TV: JUST NU: Blåvitt kvitterar - rött kort på Bajen-kaptenen

Foto: C More

Finalen i svenska cupen skulle redan vara färdigspelad redan men coronapandemin har skjutit upp slutspelet. Under torsdagen spelas kvartsfinalerna där åtta klubbar ännu har chans att bli cupmästare 2020. I en av kvartsfinalerna ställs Hammarby mot IFK Göteborg och avsparken sker 18.00 på Tele2 Arena.

När elvorna blev officiella stod det klart att IFK Göteborg startar med tre stycken högerbackar. Nzuzi Toko, Emil Holm och Alexander Jallow. Hur de kommer formera sitt lag återstår att se.

Samtidigt byter Hammarby målvakt när Davor Blazevic ersätter nyförvärvet David Ousted.

I den sjätte minuten fick Hammarby en bra chans att ta ledningen när Imad Khalili kom fri med Giannis Anestis i Blåvitts mål, men den grekiske målvakten räddade till hörna.

Hammarby tog sedan ledningen efter 19 minuters spel. Darijan Bojanic slog en hörna in i straffområdet och till synes var Muamer Tankovic sist på bollen innan den letade sig in i mål.

- Jag känner att något rörde mig, om det var bollen eller något ben vet jag inte. Bollen gick in i mål, det var det viktigaste. På något sätt gick den in, säger Tankovic till C More i paus.

I den 26:e minuten hade IFK Göteborg en bra kvitteringschans då Noah Alexandersson hittade igenom och kom till avslut från snäv vinkel, men Davor Blazevic i Bajens mål stod för en fotparad.

Hammarby hade också en bra chans att öka ledningen i minut 35 då Imad Khalili fick avsluta i straffområdet, men skottet gick strax utanför.

I upptakten av den andra halvleken hade Blåvitt en bra kvitteringschans då Victor Wernersson kom till skottläge och träffade ribban.

Blåvitt skulle få straff bara minuterna senare, då Jeppe Andersen drog ner Emil Holm i straffområdet. Domaren valde dessutom att visa det röda kortet för Andersen.

- Straff: ja. Jeppe Andersen greppar tag i armen. Rött kort: nej. Det kan omöjligt bli rött i det läget, säger expert Hasse Backe i C Mores sändning.

Davor Blazevic räddade Hosam Aieshs straff, men på returen nickade Aiesh in 1-1.

Startelvor:

Hammarby: Blazevic - Söderström, Fällman, Magyar, Widgren, Bojanic, A. Khalili, I. Khalili, Tankovic, Paulinho, Ludwigson

IFK Göteborg: Anestis - Toko, Calisir, Tolinsson, Wernersson, Holm, Sana, Yusuf, Alexandersson, Jallow, Aiesh

Matchen sänds på C More Fotboll och går även att streamas på C More.se.