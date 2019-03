TV: JUST NU: Dimitriadis nickar AIK till ledning mot AFC

AIK tar i kväll emot AFC Eskilstuna i semifinal i svenska cupen på Friends Arena. AIK besegrade i kvartsfinalen Öster med 4-2 efter förlängning, medan AFC slog ut Halmstads BK med 1-0 efter sent mål i förlängningen på Tunavallen.

Rikard Norling väljer i kväll att låta Chinedu Obasi, som blev hjälte med två mål mot Öster i kvartsfinalen, spela från start ihop med Henok Goitom i lagets anfall. Vidare tar även Tarik Elyounoussi en plats på mittfältet i stället för Anton Saletros. I backlinjen går även Panos Dimitriadis in i stället för Magnar Ødegaard, som startade senast.

Matchen inledde i ett trevande tempo, men efter dryga tio minuter skapade AIK två farligheter. Först fick Daniel Sundgren ett öppet läge i straffområdet, men ytterbackens avslut smet utanför och några minuter senare kom nästa chans för Solnalaget.

Panos Dimitriadis lyfte en långboll som Henok Goitom försökte lobba i nät förbi AFC-målvakten Mihail Ivanov, men avslutet smet utanför stolpen.

Efter dryga 20 minuter kom nästa chans för AIK. Sebastian Larsson testade avslut på en frispark och skottet var stenhårt och välplacerat, men prickade stolpen.

- Den är värd ett bättre öde, kommenterade C Mores Anders Andersson.

Tio minuter in i andra halvlek tog AIK ledningen. Larsson slog in en hörna som Panos Dimitriadis nådde högst på och knoppade in bollen i nät bakom Ivanov i AFC-målet.

Startelvor:

AIK: Linnér - Granli, Karlsson, Dimitriadis - Sundgren, Larsson, Adu, Elyounoussi, Lindkvist - Obasi, Goitom.

AFC Eskilstuna: Ivanov - Michel, Björkman, Leon Bernal - Kojic, Rashkaj, Bobko, Hodzic - Jarl, Nnamani, Ali.

Matchen börjar klockan 18.15 och sänds på TV12, C More Fotboll och streamat på C More.