TV: JUST NU: Drömstart i finalen för Kopparbergs/Göteborg - Hammarlund stöter in bollen

Kopparbergs/Göteborg tog ledningen efter bara en kvart. När en Kristianstadsspelare slog en passning i bakhasorna på en medspelare snappade Elin Rubensson upp bollen. Landslagsmittfältaren slog in bollen från högerkanten och nådde Pauline Hammarlunds panna i straffområdet och anfallaren gjorde inga misstag och stötte in 1-0.

Lagens startelvor:

Kopparbergs/Göteborg: Falk - Koivisto, Leach, Kollmats, Kuikka - Rubensson, Böe Risa, Roddar, Zigiotti Olme - Blomqvist, Hammarlund

Kristianstad: Maron - Rybrink, Atlasdottir, Ivarsson - Törnkvist, Nilsson, Persson, Welin, Carlsson - Chikwelu, Gudmundsdottir

Du ser mötet mellan Kopparbergs/Göteborg och Kristianstad på C More Fotboll, TV12 och kan streama matchen via cmore.se.