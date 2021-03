TV: JUST NU: Edvardsen rullar in 1-0 för Degerfors

Degerfors ställs under söndagen mot Västerås SK i kvartsfinalen i svenska cupen.

Degerfors skrällde genom att slå ut Elfsborg i gruppspelet, medan VSK överraskade genom att slå ut den regerande svenska mästaren Malmö FF. Den här eftermiddagen börjar både Sargon Abraham och Johan Bertilsson på bänken för hemmalagets del.

Efter en första halvtimme utan några klockrena målchanser tog Degerfors ledningen när Victor Edvardsen kunde rulla in ett av sina enklare mål. Abdelrahman Saidi vek in från vänster och sköt ett skott som styrde via försvarsben och målvakten Anton Fagerströms fingrar upp i ribban. Edvardsen var först på returen och satte 1-0 i öppen bur.

Edvardsen skapade rubriker för en månad sedan när han öppet gick ut och sa att han ville lämna Degerfors. Anfallsstjärnan pudlade dock ett par dagar senare och blev kvar.

Startelvor:

Degerfors: Gal - Granath, Janevski, Ohlsson - Tamimi, Carlén, Maripuu, Ayaz - Saidi, Dahlström, Edvardsen.

Västerås: Fagerström - Lagerbielke, Engström, Sabetkar - Skogh, Sporrong, Custovic, Johansson, Almström-Tähti - Tronet, Prodell.

Du ser mötet mellan Degerfors och Västerås på C More Fotboll och på cmore.se. Avspark är klockan 16:00.