TV: JUST NU: Elfsborg utökar - på väg mot kvartsfinal

Elfsborg fick en sann drömstart hemma mot Degerfors i svenska cupens gruppspel under söndagen. Boråslaget tog ledningen med 1-0 redan i den andra minuten genom Johan Larsson - och i den femte minuten fyllde Jeppe Okkels på till 2-0.

Degerfors, som måste vinna matchen för att gå vidare, reducerade dock till 2-1 genom Nikola Djurdjic efter dryga halvtimmen. Elfsborg återtog senare sin tvåmålsledning när Per Frick gjorde 3-1 i den 66:e minuten.

Startelvor:

Elfsborg: Rönning – Larsson, Väisänen, Henriksson, Zandén – Söderberg, Rømer, Olsson – Ondrejka, Frick, Okkels.

Degerfors: Gal – Granath, Mukiibi, Ohlsson – Lindell, Carlén, Gravius, Krezic – Bertilsson, Djurdjic, Campos.

Matchen pågår på C More Fotboll och streamas på C More.