TV: JUST NU: Fischer tvåmålsskytt - kramar om Milosevic

AIK var - inför lördagens möte med Östersunds FK på bortaplan - under press efter endast 1-1 mot Västerås SK hemma i första gruppspelsomgången i svenska cupen.

AIK inledde den här eftermiddagen piggt, och var tidigt nära ett ledningsmål, då John Guidetti kom fri framför mål efter sju minuter, men blev avvinkad för offside.

ÖFK var därefter inte ofarligt, hade en hel del boll på offensiv planhalva och hotade AIK-försvaret, men det var "Gnaget" som skulle få fira matchens första mål.

I den 22:a minuten föll Guidetti i en duell med Cesar Weilid i straffområdet, och tog sedan hand om elvameterssparken på kyligt vis till 1-0 på Jämtkraft Arena. Sedan firade forwarden med att hålla fingrar för sina öron.

- Utifrån de här bilderna vet jag inte varför han blåser straff - om han kanske inte får en liten touch på vänsterfoten. Det är svårt att se, säger C Mores expert Astrit Ajdarevic.

- Det var tillräckligt med beröring för straff. Det var därför domaren blåste, och det är därför vi leder med 1-0, svarar Guidetti i halvtid.

- Jag tycker att det var jättebilligt, och det är så jäkla tråkigt att domaren ska ta ett sådant beslut så tidigt när han inte är säker. Jag är riktigt trött på det. Han heter John Guidetti, men det är riktigt pinsamt. Jag touchade absolut honom med armen, men är det straff för det? Nej, det är det inte. Då lade han sig och han visste att han skulle få straffen. Jag tycker att det var en för dålig insats från domaren, säger Weilid till C More.

AIK-förvärvet Viktor Fischer var lite senare nära att utöka till 2-0, men fick se sitt avslut gå tätt utanför mål, vilket gjorde att AIK fick vara nöjt med uddamålsledning i paus.

- Jag tycker att vi spelade bra stundtals, men sedan är jag lite småirriterad. Sista fem minuterna tycker jag att vi stod och spelade på närmaste hela tiden. Vi måste vara lite smarta. Vi kan inte bjuda in dem i matchen och bolla utanför eget straffområde. Man får vara lite smartare än så, säger Guidetti.

I andra halvlek tryckte AIK på för fler mål, och fick utdelning två gånger om genom Fischer, som fick fira sina två första mål i "Gnagets" tröja. Efter första målet sprang han mot bänken och kramade bland annat om Alexander Milosevic, som dessförinnan tvingades kliva av planen efter en smäll mot huvudet. Kaptenen led i fjol av en hjärnskakning, som höll honom borta från spel andra halvan av säsongen.

Startelvor:

Östersunds FK: Mills - Ghanoum, Novak, Mazur, Adjoumani - Sunyan, Pinhero da Silva - Weilid, Österholm, Amatkarijo - Stolt.

AIK: Nordfeldt - Tihi, Milosevic, Haliti - Modesto, Thill, Hussein, J. Durmaz, Otieno - Fischer,, Guidetti.

Matchen mellan ÖFK och AIK i svenska cupen sänds på C More och C More Fotboll.