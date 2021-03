TV: JUST NU: Galet inhopp av Rodic - målskytt efter sekunder

Det är dags för den sista gruppspelsmatchen i svenska cupen, och i grupp åtta väntar ett stekhett Stockholmsderby mellan Hammarby och AIK.

Båda lagen står inför matchen på sex poäng. Det är fördel Bajen, som i och med att man har bättre målskillnad, avancerar vidare på ett kryss. För det laget som går vidare väntar kvartsfinal, vilket lag som väntar avgörs under lottningen i kväll - som sänds exklusivt på Fotbollskanalen.

Efter drygt fem minuter hade Hammarby en boll inne i nät sedan Richard Magyar nått högst på en inläggsfrispark, men målet dömdes bort för offside, vilket fick tränaren Stefan Billborn att se förundrad ut på bänken.

- Det ser ändå ut att vara offside, kommenterade C Mores expert Hanna Marklund.

En kvart in i matchen tog Bajen ledningen. Detta då Akinkunmi Amoo tog sig fram på offensiv planhalva och dunkade in bollen i det bortre hörnet. Ett kanonmål av yttern.

Målet föregicks dock av att Astrit Selmani i Hammarby stängde AIK:s Eric Kahl, vilket inte reducerade i frispark. Det ville flera AIK-spelare har och de protesterade kraftigt angående detta efter Amoos mål.

- Den är hårfin och den går absolut att diskutera, kommenterade expert Marklund i C Mores sändning.

- Jag fattar inte varför det inte blir frispark när jag får en armbåge i ansiktet av deras forward. Och det blir mål på det. Det är otroligt surt, säger AIK:s Kahl till C More.

I samband med firandet sprang Amoo upp till läktaren och kramade om Hammarbys chefsscout Mikael Hjelmberg, som var en stor del i att Amoo anslöt till Bajen förra året.

I början av andra halvlek kunde AIK kvittera. Nabil Bahoui tog sig förbi till vänster i straffområdet och spelade in bollen till Saku Ylätupa, som från nära håll kunde trycka in 1-1 för AIK.

Men Hammarby skulle ta ledningen igen. Vladimir Rodic byttes in i minut 55, och bara sekunder senare gjorde han 2-1 med sin första touch på planen. En utsida som gick via kryssribban och in.

Startelvor:

Hammarby: Ousted - Sandberg, Magyar, Fjoluson, Jeahze - Andersen, Fenger, Khalili - Amoo, Selmani, Ludwigson

AIK: Janosevic - Otieno, Lustig, Papagiannopoulos, Kahl - Larsson, Hussein - Ylätupa, Bahoui, Strannegård - Goitom

Matchen sänds i C More Fotboll och streamas på cmore.se.