TV: JUST NU: Ylätupa med solonummer - ger AIK ledningen: "Ren kvalitet"

Foto: C More.

AIK tog under måndagen emot Kalmar FF i en helt avgörande match om gruppsegern i svenska cupen. AIK hade inför mötet fyra poäng, medan KFF hade sex poäng efter två raka segrar, vilket innebar att AIK behövde vinna matchen för att gå vidare till kvartsfinal, medan det räckte med kryss för bortalaget.

Inledningen av matchen var jämn och relativt chansfattig. AIK hotade i mitten av första halvlek med ett instick mot Saku Ylätupa, men mittfältaren tappade ut bollen till inspark. Lite senare hettade det till igen framför Kalmars mål.

Henok Goitom stod redo i straffområdet för att möta ett inlägg från Ylätupa med pannan, men fick en knuff i ryggen av KFF-backen Sebastian Ring och föll i straffområdet. Goitom träffade även i fallet bollen, men med ena armen och över mål.

Till slut kom AIK:s ledningsmål lagom till halvtid. Ylätupa, som var pigg i första halvlek, vann en duell om en långboll med Henrik Löfkvist, gjorde sedan bort backen ytterligare en gång i straffområdet och sköt 1-0 till halvtid.

- Vi pratade om det i veckan att, börja enkelt och sedan kommer han efterhand visa sina kvaliteter och det där målet är ren kvalitet. Han får först med sig bollen, vänder, vrider och avslutar. Det spelar ingen roll om han gör mål där, men nu när han väl gör mål och bollen går hela vägen in visar han vad han går för och varför han har köpts in, säger AIK-anfallaren Henok Goitom om Ylätupas mål till C More.

Startelvor:

AIK: Janosevic - Karlsson, Tihi, Mets - Asani, Larsson, Ofori, Lindkvist - Silva, Goitom, Ylätupa.

Kalmar: Hägg-Johansson - Löfkvist, Elm, Aliti - Johansson, Ingelsson, Romario, Ring - Jansson, Sachpekidis, Fröling.

Matchen började klockan 19.00 och sänds på C More Fotboll och streamat på cmore.se.