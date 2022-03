TV: JUST NU: Hammarby har vänt - Selmani gör 3-2 på straff: "Horribelt försvarsspel av de Brito"

Det har blivit dags för kvartsfinaler i svenska cupen och på söndagseftermiddagen tar Hammarby emot IFK Norrköping.

Nye Bajen-tränaren får då klara sig utan nyckelspelaren Gustav Ludwigson som är sjuk. I stället tar Mayckel Lahdo plats i startelvan, medan nyförvärvet Loret Sadiku finns med på bänken. I Peking-lägret startar både Christoffer Nyman och Jonathan Levi, som bildar en vass offensiv duo.

Framför hemmapubliken på Tele2 Arena var det Hammarby som började matchen bäst, men det var gästerna som tog ledningen. Dryga kvarten var spelad när Peking ställde om genom Jonathan Levi, som slog ett tidigt inlägg till Christoffer Nyman. Peking-forwarden avslutade direkt och bollen letade sig in bakom Oliver Dovin i Bajen-målet.

Ett skott som inte såg otagbart ut.

- En målvaktstavla, absolut. Dovin ska ta den, säger C More-experten Hanna Marklund i sändningen.

Kort därefter utökade Peking ledningen till 2-0. Nyman fick bollen i straffområdet och avlossade ett skott som styrde på Richard Magyar in i mål.

- Det är två snöpliga mål för Dovin, som har varit bra i cupspelet tidigare. Men han har inte fått en bra start på den här matchen, säger Hanna Marklund.

Hammarby kom tillbaka i matchen strax innan halvtidsvilan. Astrit Selmani fick fast bollen i straffområdet och hittade fram till Nahir Besara som placerade in reduceringen samt sitt första mål i Bajen-tröjan sedan återkomsten.

- Vackert spelat. Inspelet är fantastiskt och Besara fyller på bra från mittfältet, säger Hanna Marklund.

1-2-resultatet stod sig till paus.

- Vi har kontroll på matchen men man kan inte lämna "Totte" (Christoffer Nyman) fri, så bra som han är. Det gäller att ha bättre koll på honom. Han gör alltid samma mönster, men han gör det bra, säger Nahir Besara till C More i halvtid, och kommenterar baklängesmålen.

- Det är sådant som händer när man bygger nytt spel. Allt är inte perfekt från början. Men vi siktar på något större så det gäller att fortsätta och tro på det vi gör.

Tvåmålsskytten Christoffer Nyman:

- Vi får försvara mycket men lyckas straffa dem med två mål. Bajen är bra, de rullar bollen bra. Sen att de får in en boll i slutet är surt. De kommer att ha tryck på oss nu, så det gäller att vi står upp bra i andra halvlek, säger han till C More.

Hammarby rivstartade andra halvlek och efter bara ett par minuter prickade Williot Swedberg ribban. Inget mål där, men kort därefter kom kvitteringen. Besara hittade fram till Darijan Bojanic, vars skott styrde på en Peking-försvarare in i mål fram till 2-2.

58 minuter stod på matchklockan när Hammarby fullbordade vändningen. Astrit Selmani gick omkull i en närkamp med Jean Carlos de Brito och domaren blåste straff. Selmani stegade själv fram till elvameterspunkten och placerade kyligt in 3-2.

- Det är horribelt försvarsspel av de Brito, två gånger om. Han lyckas undvika första straffsituationen, och så gör han samma sak igen, säger C More-experten Hanna Marklund.

Startelvor:

Hammarby: Dovin - Sandberg, Magyar, Fenger, Jeahze - Besara, Andersen, Bojanic - Swedberg, Selmani, Lahdo.

Norrköping: Jansson - Ekpolo, Wahlqvist, Rask - Eid, Ortmark, Ishaq, Skulason, De Brito - Levi, Nyman.

Hammarby-Peking sänds på C More Fotboll och streamat på cmore.se, avspark 16.30.