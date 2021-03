TV: JUST NU: Holmberg sätter Djurgården i förarsätet

När startelvorna presenterades stod det klart att Rasmus Schüller, som normalt sett spelar mittfältare, inledde som mittback tillsammans med Hjalmar Ekdal i Djurgårdens försvar.

Matchen hade knappt börjat innan Kalle Holmberg fick ett jätteläge att ge Djurgården ledningen. Edward Chiluya tog sig förbi på högerkanten och skickade in ett inlägg som nådde Albion Ademi. Yttern skickade i sin tur in bollen mot Kalle Holmberg, som så när kunde nicka in 1-0 i öppet mål, men anfallaren nådde inte inlägget som var några centimeter för högt.

ANNONS

Holmberg skulle dock revanschera sig efter en kvart när han rakade in 1-0 i öppet mål efter inspel från högerkanten av Chilufya. Det var Holmbergs tredje mål på de två senaste matcherna i cupen.

Lagens startelvor:

Djurgården: Vasiutin - Witry, Ekdal, Schüller, Käck - Edwards, Finndell, Eriksson - Chilufya, Holmberg, Ademi

Östersund: Keita - Mikiibi, Sonko Sundberg, Haugan - Hörberg, Mensiro, Fritzson, Ouattara - Turgott, Baptiste, Bellman

Du ser söndagens möte mellan lagen på C More Fotboll och cmore.se. Avspark 13:00.