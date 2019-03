TV: JUST NU: Jeremejeff stöter in 1-0 för Häcken

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Häcken gick rent i gruppspelet i svenska cupen och vann sin grupp före Brommapojkarna. Under lördagen ställs man mot Gais, som lyckades ta sig vidare efter en stark vändning i sista gruppspelsmatchen mot Nyköping.

Häckens Mervan Celik har gjort stor succé i svenska cupen och i gruppspelet har den offensive mittfältaren svarat för fem mål. Trots det inleder han på bänken mot Gais, som får tillbaka Marko Johansson som ådrog sig en hörselskada efter det avbrutna Göteborgsderbyt för två veckor sedan.

Matchen inleddes i ett högt tempo med mycket närkampsspel där det bland annat hettade till mellan Gais Leonard Pllana och Häckens Paulinho. Brasseanfallaren backade in i Gais-spelaren som blev liggandes en stund vilket gjorde Paulinho märkbart irriterad.

Efter 20 minuters spel tog Häcken ledningen i matchen. Godswill Ekpolo spelade in bollen från höger och Gais Emil Wahlström, som lämnade Häcken efter förra säsongen, lyckades inte få undan bollen bättre än att den via Häckens Alexander Jeremejeff gick in i nät. Målet var anfallarens tredje på lika många matcher i cupen.

I halvtid var ställningen 1-0 till Häcken.

Häckens Alexander Jeremejeff till C More:

- Det är derbykänslor. De gnäller mycket och försöker påverka domaren i stället för att bara spela. Men vi leder och ska försöka vinna.

- Det är ett lag från en lägre division som ska använda alla medel för att försöka vinna. Det respekterar man, men det är ett derby och det ska vara en publikfest. Spela mer fotboll tycker jag.

Lagens startelvor:

Häcken: Abrahamsson – Ekpolo, Toivio, Lindgren, Andersson – Friberg, Mohammed, Faltsetas – Yasin, Jeremejeff, Paulinho

Gais: Johansson - Wahlström, Nyström, Olsson - Angelin, Bergholtz, Randelovic, Bohm, Wängberg - Pllana, Hamidovic

Du ser mötet på Sportkanalen och kan streama matchen via cmore.se. Avspark 14:00.