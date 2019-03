TV: JUST NU: Kapcevic distinkt - kvitterar mot AIK

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Foto: C More.

Öster tog sig överraskande vidare till kvartsfinal i svenska cupen efter att bland annat ha slagit ut Malmö FF i gruppspelet. I kvartsfinalen ställdes Smålandsgänget hemma mot AIK, som tog sig vidare efter att Henok Goitom avgjorde med ett sent mål hemma mot Örgryte i den sista gruppspelsmatchen.

AIK-tränaren Rikard Norling valde i kväll att starta med finländaren Saku Ylätupa, medan bland annat Tarik Elyounoussi och Chinedu Obasi fick börja på bänken.

Efter dryga fem minuters spel tog AIK ledningen. Saku Ylätupa ordnade en frispark tio meter utanför straffområdet som Sebastian Larsson läckert skruvade in i nät bakom Tobias Andersson i Öster-målet.

Öster var därefter inte ofarligt framåt. Anton Andreasson hotade i mitten av första halvlek med ett avslut i ribban, medan Dragan Kapcevic hade fri yta framför mål efter ett inspel, men misslyckades med att stöta in bollen i mål. Då fick han i stället strax före halvtid revansch, då bollen damp ner framför honom efter att Magnar Ödegaard förlorade en nickduell mot Filip Örnblom och anfallaren sköt bollen i mål till 1-1 i halvtid.

- Jag tycker att vi gör en bra match. Det är en kul match för oss. Jag tror att alla våra spelare känner likadant, säger Kapcevic till C More.

Lagens startelvor:

Öster: Andersson, M. Karlsson, Lundgren, S. Karlsson, Johansson, Johannesson, Silverholt, Kapcevic, Ljungberg, Andreasson, Örnblom.

AIK: Linnér - Granli, Karlsson, Ödegaard - Sundgren, Larsson, Adu, Saletros, Lindkvist - Ylätupa, Goitom.

