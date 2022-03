TV: JUST NU: Larsson ger AIK ledningen med ett klassmål

AIK har tagit maximala sex poäng på sina två första gruppspelsmatcher i svenska cupen och är så gott som klart för kvartsfinal redan inför kvällens hemmamatch mot Örebro SK på Skytteholms IP.

För att AIK ska missa avancemang krävs att Örgryte vinner hemma mot Eskilsminne samtidigt som AIK förlorar mot ÖSK och dessutom tappar sex mål på Örgryte. Så länge AIK vinner sin match blir laget seedat i kvartsfinallottningen, vilket betyder att de får spela sin kvartsfinal på hemmaplan.

När AIK presenterade sin startelva stod det klart att den 18-årige talangen Amar Abdirahman Ahmed gör sin första tävlingsmatch från start i A-laget.

Tidigt i matchen hade AIK flera chanser. Nabil Bahoui blev nedriven precis utanför straffområdet och Sebastian Larsson var nära utanför stolpen med sitt skott.

Minuter senare tog kaptenen revansch. Efter att Nicolas Stefanellis avslut blivit blockat gick Larsson på avslut och med ett klassavslut placerade han från lång distans in bollen vid bortre stolpen.

ÖSK kom snart till sin första vassa målchans, när David Seger gick på avslut utifrån, men bollen gick strax utanför den bortre stolpen.

Startelvor:

AIK: Nordfeldt - Mendes, Lustig, Papagiannopoulos, Otieno - Abdirahman Ahmed, Larsson, Hussein, Elbouzedi - Bahoui, Stefanelli.

Örebro SK: Allain - Björnquist, Ali, Shlimon, Dahl - Hamad, Mpindi, Seger - Yasin, Björndahl, Gustavsson.

Matchen sänds på C More Fotboll och streamas på C More med avspark 19.00.

Lottningen sänds på Fotbollskanalen under måndagen, med start klockan 21.15.