TV: JUST NU: MFF kör över Gais - Christiansen med frisparksmål

Malmö FF tog under söndagen emot Gais i premiären i svenska cupen. Matchen blev först uppskjuten efter att supportrar till båda lagen kastat bengaliska eldar mot varandras klacksektioner, men efter runt fem minuter var spelarna ute på planen igen.

Då var MFF dominant och ledde med 3-0 efter 16 minuters spel. Veljko Birmancevic var glödhet och stod för ett hattrick inom loppet av sju minuter.

Men Gais gav inte upp och i den 34:e minuten reducerade Gustav Lundgren. Gais hopp levde dock inte särskilt länge, då Anders Christiansen lite senare slog till med ett frisparksmål till ledning med 4-1 i halvtid.

- Oj, oj, oj. Snön faller ner och bollen faller ner där borta vid stolpen. Det är en härlig känsla i den där dojan, säger C Mores kommentator Daniel Kristiansson i sändningen.

- Den (frisparken) var okej. Vi har pratat om att trycka bollen mot mål och den gick in, så det var fantastiskt, säger MFF-kaptenen till C More.

Startelvor:

Malmö: Dahlin - Beijmo, Nielsen, Chalus, Olsson - Nanasi, Rakip, Christiansen - Nalic, Berget, Birmancevic.

Gais: Krasiniqi - Youla, Krüger, Grozdanic, Andersen - Åberg, Gustafsson, Lindberg - Lundgren, Kargbo, Morris.

Malmö FF-Gais sänds på C More Fotboll och streamat på cmore.se, med avspark 15.15.