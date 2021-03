TV: MFF utslaget ur svenska cupen - föll mot superettan-lag igen

Gais slog till med en chockstart mot förra årets cupfinalist. Boris Lumbana vann en duell mot Erdal Rakip vid sidlinjen och spelade till Julius Lidnberg som hittade Adnan Maric. Anfallaren tog emot med ryggen mot MFF-målet, vände, och skruvade skottet innanför den bortre stolpen i den tolfte minuten.

Efter målet svarade MFF med ett inlägg som nådde Jo Inge Berget framför mål men nicken blockerades av en Gaisare framför mållinjen. Strax efteråt hade både Marcus Antonsson och Franz Brorsson lägen som styrdes till hörna; Brorsson nickade sedan en hörnspark i stolpen.

Berget träffade stolpens utsida efter ett Ola Toivonen serverat honom i den 24:e minuten. Sex minuter senare sköt Anders Christiansen ett skott utifrån som gick rakt på Gais-målvakten Mathias Karlsson.

Gais hade några fyndiga anfall längs kanterna under den inledande kvarten, innan MFF förlade resten av spelet under halvleken på Gais planhalva. I den 38:e minuten fick så gästerna ett trippelläge. Men varken Sebastian Nanasi, Felix Beijmo, eller Anders Christiansen kunde få in bollen i mål.

Andra halvleks första MFF-läge fick Jonas Knudsen, som skruvade ett högeravslut strax över ribban. I anfallet efteråt kombinerade sig Toivonen och Christiansen fram, men MFF-kaptenens avslut från nära håll räddades av Karlsson. På den efterföljande hörnan sköt Nanasi bollen utanför från kort avstånd. Nanasi fick även nästa läge, som blockerades framför mål, och Toivonen sköt returen över.

I den 57:e minuten vållade ett Knudsen-inkast röra framför Gais-målet men Karlsson kunde plocka Brorssons nickförsök. Karlsson fick sedan tänja sig ordentligt när en Gais-försvarare nickade Knudsens nästa inkast mot eget mål. I den 69:e minuten fick Karlsson agera igen på Toivonens frispark och styrde avslutet till en hörna. MFF:s uppgift försvårades sedan när Christiansen fick sitt andra gula kort efter en stämpling och visades ut.

Anel Ahmedhodzic hade tre minuter senare ett nickavslut som räddade av Karlsson. I anfallet efteråt sköt Toivonen en frispark som gick via en Gaisare till hörna. Hemmalaget kontrade i den 84:e minuten, Marics avslut gick tätt över Johanssons ribba. MFF-pressen mattades mot slutet och hemmalaget slutförde bragdinsatsen.

I nästa omgång får Gais slåss med Västerås SK om förstaplatsen i gruppen, och oavgjort räcker för Göteborgsklubben att gå vidare. För MFF innebär nederlaget ett nytt cupfiasko, och förlust för andra matchen i rad mot ett lag från superettan.