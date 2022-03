TV: JUST NU: Nyman ger Peking ledningen

IFK Norrköping tappade poäng mot Östers IF i första omgången och behövde därmed en seger mot Varbergs Bois för att ta sig vidare till kvartsfinal i svenska cupen. Hallandslaget kom i sin tur från två raka segrar, och inledde bra även den här eftermiddagen.

När första halvlek väl såg ut att sluta mållös tog Varberg ledningen. Jon Birkfeldt nådde i den 39:e minuten högst på en hörna och gav bortalaget 1-0 i halvtid.

- Det är mycket bra. De hade väl det mesta av spelet, men vi hade de farligaste målchanserna och det var nära att jag kunde knoppa in en till, sa Birkfeldt till C More i halvtid.

- Matchbilden var väl hyfsat förväntad. De var stora och tunga på fasta situationer och lyckades göra mål. Vi måste trycka på framåt och komma till fler lägen, sa Christoffer Nyman till C More i paus.

I andra halvan av matchen tryckte IFK Norrköping på för ett kvitteringsmål och fick till slut utdelning, då Nyman mötte ett inspel i mål till 1-1 efter 67 minuters spel. Lite senare var Peking nära ett 2-1-mål, då Jonathan Levi och Nyman tog avslut mot mål, men två gånger om kom Varberg undan med blotta förskräckelsen.

Till slut skulle Peking få utdelning igen. Nyman sprang i den 86:e minuten in bakom motståndarlagets backlinje, blev tvåmålsskytt och frälste sitt lag till 2-1.

Startelvor:

IFK Norrköping: Jansson - Ekpolo, Wahlqvist, Rask - Eid, Ortmark, Ishaq, De Brito - Levi, Nyman, Skulason.

Varbergs Bois: Andersson - Lindner, Stanisic, Zackrisson - Birkfeldt, Winbo, Tranberg, Sverrisson - Alfonsi, Karlsson Adjei, Johansson.

Matchen streamas på C More med avspark 15.15.