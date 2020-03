TV: JUST NU: Oavgjort i halvtid - Mjällby just nu i kvartsfinal

Djurgården har kniven mot strupen inför den sista omgången i svenska cupen. Stockholmslaget måste vinna mot Mjällby, annars blir det uttåg och Blekinglaget går vidare till kvartsfinal.

När startelvorna släpptes stod det klart att Jonathan Ring, som dragits med skada den senaste tiden, är tillbaka och spelar från start i Djurgården. I Mjällby startar den förre Djurgårdsspelaren Besard Sabovic.

Och Djurgården skulle ta ledningen redan i den 15:e minuten - på frispark genom Jonathan Augustinsson. En välplacerad frispark.

Men Mjällby skulle kontra in kvitteringsmålet. I den 29:e minuten kom Mjällby på högerkanten och kunde spela in till Moro som stod fri framför målet och kunde slå in bollen via ribban. Otagbart för Vaiho i Dif-målet. Kvitterat på Tele2 Arena, ett resultat som höll sig fram till halvtidspausen.

- Den satt bra. Det var flera som ville slå den men jag hade bra magkänsla och jag var sugen, sa Jonathan Augustinsson om hans frispark i halvtidsintervjun.

Startelvor:

Djurgården: Vaiho - Witry, Une Larsson, Augustinsson, Käck - Ulvestad, Karlström - Radetinac, Holmberg, Ring - Kujovic.

Mjällby: Eriksson - Watson, Björkander, Löfgren - Jeahze, Nilsson, Gustafsson, Gustavsson, Löfquist - Sabovic - Moro.

Mötet mellan Djurgården och Mjällby sänds på C More Fotboll och cmore.se. Matchstart 14.30.