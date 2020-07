TV: JUST NU: Toivonen ger MFF ledningen i cupfinalen

IFK Göteborg ställs under torsdagen mot Malmö FF på Gamla Ullevi i finalen av svenska cupen.

Det är två av svensk fotbolls giganter som i kväll drabbar samman i finalen av svenska cupen på Gamla Ullevi. MFF är mesta mästare i turneringen med 14 titlar, men har inte vunnit sedan 1989. Blåvitt är tredje bäst i landet med sju titlar, den senaste 2015.

IFK Göteborg kommer närmast från ett 0-0-kryss mot Häcken i allsvenskan, medan Malmö FF vann med 5-2 borta mot Sirius i helgen. Blåvitt blev klart för final genom att slå ut Elfsborg i semifinalen medan MFF slog ut Mjällby i sin semifinal.

I IFK Göteborg startade Jakob Johansson som mittback efter att även ha startat mot Häcken tidigare i veckan. I MFF fanns fortsatt Ola Toivonen med från start efter att ha debuterat i MFF-tröjan tidigare i juli.

Efter bara fem minuter spelat var Malmö bara centimeter ifrån att ta ledningen. En IFK-försvarare spelade bollen rakt upp i gapet på Jo Inge Berget som avancerade och skickade in ett inlägg i Göteborgs straffområde. Isaac Kiese Thelin slängde sig efter bollen men missade den precis när han skulle stöta in den i mål.

Efter chansen kom två tunga smällar för Malmö. Sören Rieks tvingades till byte efter ungefär tio minuter, och med 23 minuter spelade tvingades man till ytterligare ett byte när Oscar Lewicki även han tvingades byta. Marcus Antonsson kom in för Rieks och Berhang Safari ersatte Lewicki.

I den 40:e minuten skulle dödläget brytas i finalen. Efter en hörna hamnade bollen framför fötterna på Ola Toivonen, som tryckte in bollen i mål från nära håll till 1-0 för MFF.

- Det var lite stökigt framför mål, sedan dök jag in bara, säger Toivonen till C More i paus.

Precis innan halvtid var MFF nära att öka ledningen när Kiese Thelin rann igenom på passning från Toivonen, men Giannis Anestis i Blåvitts mål räddade.

Startelvor:

IFK Göteborg: Anestis - Jallow, Johansson, Bjärsmyr, Wernersson - Erlingmark, Yusuf - Aiesh, Sana, Karlsson Lagemyr, Abraham.



Malmö FF: Dahlin - Larsson, Lewicki, Ahmedhodzic, Knudsen - Berget, Christiansen, Innocent - Toivonen, Kiese Thelin, Rieks.



Finalen startade klockan 17:45 och kan ses i TV12 och på Sportkanalen samt streamas på C More Fotboll.