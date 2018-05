TV: JUST NU: Une Larsson petar in 1-0 i cupfinalen

Finalen i svenska cupen är här. Det är två formsvaga lag som gör upp om titeln när Djurgården tar emot Malmö FF på Tele2 Arena.

Dif saknar Jonathan Augustinsson efter en smäll mot huvudet senast och i backlinjen startar därför Jacob Une Larsson till höger och Marcus Danielson i mitten bredvid Jonas Olsson. Till vänster i den officiella laguppställningen hittas den ordinarie högerbacken Felix Beijmo. På topp är Kerim Mrabti tillbaka och gör sin första start efter skada.

I MFF petas Mattias Svanberg och på mittfältet startar Sören Rieks, Fouad Bachirou, Oscar Lewicki och Arnor Traustason.

Matchstarten sköts upp fem minuter på grund av rökutveckling men kunde sedan komma igång.

Efter en kvart stod Haris Radetinac för en mycket fin nick, men Johan Dahlin klev fram med en ännu bättre räddning. På den efterföljande hörnan tog Djurgården dock ledningen när Jacob Une Larsson höll sig framme mot ett passivt försvar och petade in 1-0.

Målet blev det enda i en tuff och hård första halvlek.

Lagens startelvor:

Djurgården: Isaksson - Une Larsson, Danielson, Olsson, Beijmo - Radetinac, Ulvestad, Karlström, Ring - Kadewere, Mrabti.

Malmö FF: Dahlin - Larsson, Nielsen, Bengtsson, Safari - Rieks, Bachirou, Lewicki, Traustason - Rosenberg, Strandberg.

Matchen sänds i C More Fotboll, TV12 och streamat på C More med sändningsstart 14.30 och matchstart 15.00.