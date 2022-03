TV: JUST NU: Vilhelmsson nära att ge Blåvitt ledningen

Elfsborg tog under söndagen emot IFK Göteborg på Borås Arena i kvartsfinalen i svenska cupen. Elfsborg gick vidare med nio poäng i gruppspelet, medan Blåvitt fick ihop fem poäng, vilket också räckte till kvartsfinal, men med knapp marginal.

Elfsborg inledde bäst och var redan i den andra minuten nära ett ledningsmål. Jacob Ondrejka fick iväg ett avslut på mål, som Warner Hahn till slut räddade på mållinjen.

- Elfsborg menar att bollen är inne, men det tror jag inte den är. Vilken märklig situation, sa C Mores kommentator Patrik Westberg i sändningen.

Blåvitt kom sedan in i matchen och i den 22:a minuten var Tobias Sana nära att ge Blåvitt ledningen, men sköt i ribban. Blåvitt hade även fler chanser än så, men efter 45 minuters spel var det fortsatt 0-0 på resultattavlan.

ANNONS

- Det var en ganska dålig halvlek av oss. Jag är rätt besviken faktiskt. Det var rätt dåligt tempo. Vi duttade boll till varandra och tyckte att det var lite småkul att passa varandra i sidled och sedan hände det inte något. Det var när vi hotade dem bakom som det blev farligt och vi måste göra det mer, sa Elfsborg-anfallaren Per Frick till C More i paus.

I andra halvlek fick Blåvitt-löftet Oscar Vilhelmsson en bra möjlighet framför mål, men brände målchansen. Avslutet gick tätt utanför mål.

Startelvor:

IF Elfsborg: Rönning - Larsson, Väisänen, Henriksson, Zandén - Söderberg, Rømer, Olsson - Okkels, Frick, Ondrejka.

IFK Göteborg: Hahn - Salomonsson, Bjärsmyr, Johansson, Jallow - Aiesh, Thern, Svensson, Sana - Vilhelmsson, Berg.

Matchen börjar klockan 13.30 och sänds på C More Fotboll och streamat på cmore.se.