TV: Kacaniklic debuterade för Bajen: "Tror det kommer bli ett bra år"

Alexander Kacaniklic har debuterat för Hammarby.

Borta mot Eskilsminne i svenska cupen fick 27-åringen hoppa in i andra halvlek.

- Det var kul att få debuten avklarad och nu blickar vi framåt, säger han till C More.