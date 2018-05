TV: Kadewere: "Nu vill vi skriva historia"

Djurgården har den senaste tiden sladdat i allsvenskan med tre raka förluster. I dag har man dock chansen ta hem en titel, vilket i sådana fall skulle bli klubbens första sedan man tog dubbeln säsongen 2005.

- Vi kommer från katastrofmatcher, men vi har lagt det bakom oss nu och fokuserar på matchen mot Malmö. Det blir en viktig match för laget, för mig, för staben och för fansen. Alla ser fram emot den här matchen. Vi måste göra vårt absolut bästa för att vinna, och vi måste vinna titeln i år. Det har gått ett tag sedan Djurgården vann en cuptitel, det är 13 år sedan nu. Vi vill skriva historia och vinna. Det vore fint för fansen, för de har varit bakom oss hela tiden trots att vi har förlorat. Vi vill ge dem vad de vill ha, säger Tino Kadewere till Fotbollskanalen inför matchen.

Djurgården har den senaste tiden mött MFF två gånger, då man vann en och förlorade en match.

- Vi spelade hemma när vi slog dem, och när vi spelar hemma nu har vi mer än 20 000 fans bakom oss. Det blir en bra chans för oss. Jag tror att vi har en bra chans mot dem, säger Kadewere.

I segern på hemmaplan mot MFF i april gjorde Kadewere själv två mål i 3-0-segern.

- Det var en stor match för mig att göra två mål i en sådan match. Det ger mig självförtroende. Även när vi spelade mot dem borta spelade jag bra och fick chanser, men hade otur. Jag har gjort mitt bästa och måste fortsätta tro på att målen kommer komma.

Cupfinalen börjar klockan 15 och sänds via C More och TV12.