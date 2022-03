TV: Kalmar till cupkvartsfinal - Netabay stod för drömmål

Kalmar FF tog under söndagen emot IK Sirius i en gruppfinal i svenska cupen. För Henrik Rydströms lag räckte det med kryss, medan Uppsala-klubben behövde vinna för avancemang till kvartsfinal i turneringen.

I första halvlek hade båda lagen ett antal chanser, men utan lycka, och först i andra halvlek hettade det till ordentligt. KFF bröt först bollen högt upp i planen och sedan smekte Nahom Girmai Netabay, som nyligen lämnade just Sirius för Kalmar, upp bollen i krysset till 1-0.

- Noah (Shamoun) vann först bollen och sedan tog jag emot den. Jag bestämde mig redan innan att få in den mot första. Sedan gick den som den gick, och det är bara att ta det, säger Netabay till C More.

KFF fortsatte därefter att anfalla och i den 71:a minuten slog Oliver Berg till och fick fira 2-0. När Sirius-backen Marcus Mathisen sedan blev utvisad i den 82:a minuten var det mer eller mindre klart - och Kalmar höll undan till seger med 2-0.

- Vi fick in 1-0 och 2-0 också. Efter det försökte vi spela av matchen och få dem att springa, vilket vi lyckades med. Sedan är det synd att de blev frustrerade och började sparka ner oss, säger Netabay.

Smålandslaget är därmed nu klart för kvartsfinal i svenska cupen. Sirius är i sin tur utslaget och får sikta in sig på den allsvenska premiären.

- Det var helt okej i första halvlek. Det var ganska jämnt. Vi skapade två heta målchanser och de hade väl också en-två (chanser). Sedan började vi andra halvlek med ett tidigt baklängesmål och efter det vet jag inte vad vi höll på med, säger Sirius-spelaren Filip Rogic till C More.

Han fortsätter:

- De var nöjda med den situationen (när KFF ledde med 1-0) och de lät oss ha bollen, då de hade gått vidare på oavgjort också. Då sa jag att vi måste komma in bakom dem, då vi bara spelade framför dem hela tiden. Vi tappade även flera bollar i uppspelen, då den här mattan inte bjöd upp till spel. Då får man anpassa sig och hitta lösningar, men vi lyckades inte riktigt i andra halvlek. Sedan tappade vi huvudena helt. Jag är besviken såklart.

Startelvor:

Kalmar FF: Friedrich, Lindahl, Stenmark, Sjöstedt, Olsson, Olafsson,Romario, Gustafsson, Netabay, Crona, Shamoun.

IK Sirius: Vaiho, Bjarnason, Björkström, Da Graca, Mathisen, Shabani, Olsson, Hellborg, Zeidan, Rogic, Kouakou.

Lottningen av svenska cupens kvartsfinaler sänds på Fotbollskanalen, klockan 21.15 under måndagen.