TV: Kristianstad-tränarens ilska: "Är vansinnig - jag fixar inte det här"

Foto: Bildbyrån och C More

Förlust i finalen efter ett sent avgörande. Då var Kristianstads tränare Elisabet Gunnarsdottir minst sagt upprörd. - Är det här straffen? Det händer ju 79 gånger i matchen över hela plan, säger hon till C More.

Kristianstad föll i cupfinalen mot Kopparbergs/Göteborg. Detta efter att Elin Rubensson satt dit 2-1 på straff sent i matchen.

Men straffen var felaktigt dömd, menar Kristianstads tränare Elisabet Gunnarsdottir, som var förbannad när hon fick se straffsituationen i C Mores studio.

- Är det här straffen? Det händer ju 79 gånger i matchen över hela plan. Är det frispark varje gång? Nej, det är det inte, säger hon och fortsätter:

- Vi jobbar oss in i matchen och tvingar Göteborg till långbollar under stora delar av andra halvlek. Vi har matchen under kontroll även om vi inte skapar så mycket. De har två mittbackar med gula kort och hade det blivit förlängningen är jag övertygad om att vi hade vunnit den här matchen.

C More: Dina känslor just nu?

- Jag är vansinnig. Jag fixar inte att se det här.

Efter svaret på C Mores fråga valde Gunnarsdottir att lämna studion.