TV: Kullashi sänkte Bajen med solomål - Larsson brände straff på övertid

Hammarby besegrade Kif Örebro med 3-0 i första gruppspelsmatchen och bortaspelade under söndagen mot Eskilstuna United i svenska cupen. Då inledde Bajen piggt och var tidigt nära att ta ledningen genom Madelen Janogy, som hotade med ett farligt avslut.

Hammarby var bättre inledningsvis och i den 21:a minuten stod Eskilstuna-målvakten Emma Holmgren för en fin räddning efter ett avslut långt utifrån. Eskilstuna var där och då tillbakapressat, men hade också ett par farligheter i första halvlek, som slutade 0-0.

- Jag tycker att vi kom in i det mer och mer, men jag tycker att vi gjorde det svårare än vad det är. Vi måste spela lite enklare och våga spela på markerade spelare, sa Janogy till C More i paus.

Men det blev inte som Janogy ville. I andra akten lyfte nämligen Eskilstuna och avgjorde matchen.

Loreta Kullashi dribblade sig, i den 74:e minuten, in i straffområdet och satte bollen i mål till 1-0. Hammarby hade i den 92:a minuten chans att kvittera, men Emilia Larsson, som stod för ett hattrick senast mot Kif Örebro, brände en straff och därmed föll Bajen.

- Jag såg bara öppen gata, det var bara att köra och sedan blev det mål. Jag tänkte att det bara var att köra, säger Kullashi till C More.

- Vi krigade hela matchen och gav inte upp. Vi vann dueller och sprang mycket. Vi var lite trötta i slutet, men vi kämpade in i det sista. Vi förtjänade att vinna, fortsätter hon.

Eskilstuna har nu sex poäng efter två spelade matcher, medan Hammarby har tre poäng. Den 27 mars ställs Eskilstuna mot Kif Örebro i sista gruppspelsmatchen, medan Bajen möter Sundsvalls DFF hemma samma dag.