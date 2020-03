TV: MFF nära skrällförlust - vände mot division 1-lag efter frisparksmål

Matchen inleddes trevande med en förstakvart som tog fart när Malmös Eric Larsson fälldes i straffområdet. Med Isaac Kiese Thelin utanför matchtruppen tog Jo Inge Berget hand om straffen, en svagt slagen sådan som räddades av Sebastian Halle.

Det gav hemmalaget vind i seglen. På en frispark från höger i den 25:e minuten kom Alexander Petersson högst och nickade bollen förbi Johan Dahlin i Malmömålet. Den dåliga planen fortsatte att grina gästerna i ansiktet.

Under en udda skottsituation hamnade Berget på gräset efter en felträff, och tvingades bäras ut på bår. 18-årige anfallaren Tim Prica hade ett par chanser innan halvtidssignalen att kvittera men kom inte närmare än en nick strax över målet. På tilläggstid var det dags för nästa skada när Pavle Vagić landade olyckligt efter en luftduell och även han tvingades byta.

Nio minuter behövde MFF efter paus innan kvitteringen kom. Erdal Rakips inlägg hittade Guillermo Molins som nickade in 1–1 från nära håll. En period följde med fler MFF-chanser utan att de lyckades hitta målet i öppet spel.

Gästernas ledningsmål kom istället på en frispark i den 79:e minuten. Jonas Knudsens höga inspel från höger ställde målvakten Halle och seglade direkt in i mål. Segern hör att Malmö toppar sin grupp på maximala sex poäng inför den avslutande gruppmatchen hemma mot AFC Eskilstuna nästa helg.

Startelvor:

Malmö FF: Dahlin - Larsson, Ahmedhodžić, Nielsen (K), Knudsen - Mujanić, Vagić, Rakip, Molins, Berget - Prica

Byten: (33’) Berget UT, Antonsson IN, (46’) Vagić UT, Lewicki IN, (79´) Rakip UT, Nalić IN

FK Karlskrona: Halle - E. Petersson (K), Aganović, Sigvarsson, Enarsson, Lantto, Elofsson, Hansson, Ssebuya, Carlsson, A. Petersson

Publik: 2 611 (Västra Marks IP)