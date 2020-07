TV: MFF till cupfinal efter jättedrama på straffar mot Mjällby

Foto: C More

Malmö FF är klart för final i svenska cupen. Det efter ett jättedrama som avgjordes på straffar mot Mjällby på Strandvallen. - Det blev onödigt spännande, säger MFF:s Johan Dahlin till C More.

I Malmö FF gjorde Ola Toivonen sin första start sedan han värvades in tidigare i somras. En som dock fortsatt saknades för MFF var Anders Christiansen, som även missade helgens möte med Elfsborg.

Med tio minuter spelade på Listerlandet var gästerna Malmö nära att spräcka nollan. På inlägg från Eric Larsson nickade Sören Rieks mot mål, men Carljohan Eriksson i Mjällby-målet räddade och matchresultatet var fortsatt 0-0.

Några minuter senare, i den 15:e minuten, var det Isaac Kiese Thelins riktigt nära att sätta 1-0, men anfallarens avslut från nära håll räddades även det av Eriksson.

Men Mjällby var inte heller ofarliga i den första halvleken. Taylor Silverholt fick en dunderchans då han kom fri med Johan Dahlin framspelad av Besard Sabovic, men MFF-målvakten räddade till hörna.

I upptakten av den andra halvleken hade MFF en bra chans när Jonas Knudsen nickade bollen från nära håll och Kiese Thelin var nära att trycka in bollen bara centimeter från mållinjen, men Maif lyckades avstyra.

Rieks var framme med en ny vass chans med kvarten kvar då dansken fick till ett bra skott från distans, men Eriksson stod på nytt för en vass parad och räddade till hörna.

Det blev inga mål under ordinarie speltid, och matchen gick till förlängning.

Även förlängningen var mållös länge, men på stopptid fick MFF en jättechans att ta ledningen då man fick straff efter att domaren bedömt att bollen tagit på en Mjällby-spelares arm.

Kiese Thelin klev fram för att ta straffen, men Carljohan Nilsson klev fram på nytt och knep den förre landslagsspelarens straff, vilket gjorde att ställningen fortsatt var 0-0 och att matchen fick avgöras på straffsparkar.

I straffsparksläggningen var David Batanero i Maif först med att missa, men i straffomgång tre knep Nilsson Fouad Bachirous straff. I straffomgång fyra svarade Johan Dahlin med att rädda Mamudo Moros straff. När Jonas Knudsen sedan satte nästa straff stod det klart att MFF vunnits matchen och var klara för final.

- Det känns som att vi kunde gjort ett par mål tidigare. Det blev onödigt spännande. Det var så jag kände. De har en chans under 120 minuter. I slutändan känns det ganska rättvist att vi vann, säger MFF-målvakten Johan Dahlin till C More efter matchen.

I finalen ställs MFF mot IFK Göteborg, som tidigare i dag slog ut Elfsborg. MFF har då chansen att ta död på en långlivad svit, då man inte vunnit svenska cupen sedan år 1989.

Finalen spelas torsdag 30 juli i Göteborg och sänds på TV12 och C More Fotboll med start klockan 17:30.

Startelvor:

Mjällby AIF: Eriksson - Löfgren, Björkander, Watson - Tamimi, Gustavsson, Gustafson, Erikson Ibragic - Sabovic, Bergström, Silverholt.



Malmö FF: Dahlin - Larsson, Ahmedhodzic, Nielsen, Knudsen - Traustason, Lewicki, Bachirou, Rieks - Toivonen, Kiese Thelin.