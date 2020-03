TV: MFF vidare i cupen - vann stort mot AFC Eskilstuna efter läckert klackmål

Foto: Bildbyrån/ C More.

MALMÖ. Malmö gav inte AFC Eskilstuna möjliget att gå förbi i svenska cupens sista gruppspelsmatch.

Skåningarna vann med 3-0, efter mål under matchens sista 20 av Anders Christiansen, Lasse Nielsen, och Eric Larsson.

- Supportrarna längtar efter det guldet, så vi ska göra allt vi kan för att ta det, säger Oscar Lewicki till C More.