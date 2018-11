TV: Molins med läckert mål i comebacken - MFF till gruppspel i cupen

När svenska cupens andra omgång spelades i slutet av augusti var Malmö FF upptaget av Europa League-kval. Därför har mötet med Lunds BK skjutits upp till nu. På Klostergårdens IP tog division 1-laget under torsdagskvällen emot MFF.

I den första halvleken hade Malmö FF svårt att visa på skillnaden mellan lagen. I paus var ställningen fortsatt 0-0. Fem minuter före halvtid ställde Lunds BK om snabbt och André Strandberg ryckte sig förbi Oscar Lewicki och såg ut att gå mot ett friläge, men Lewicki rev ner anfallaren. MFF:aren klarade sig dock med en varning i situationen.

- Jag tycker att jag är förbi, men domaren gör en annan bedömning. Vi får köpa hans bedömning i dag, sa Strandberg till C More i halvtid.

Till den andra halvleken tog MFF in Markus Rosenberg. Det skulle ge utdelning efter tio minuter när anfallaren tog till vara på ett taffligt målvaktsingripande och tryckte in 1-0.

20 minuter från slutet byttes Guillermo Molins in för MFF och gjorde efterlängtad comeback. Det var anfallarens första minuter sedan han återvände till klubben i somras.

Och det skulle bli en fin återkomst för Molins. På tilläggstid slog Lasse Nielsen en snabb frispark till anfallaren som plockade ner bollen och på volley tryckte in 2-0.

Malmö FF vann matchen med 2-0, och nu väntar gruppspel i svenska cupen i vinter. Där ställs MFF mot Falkenberg. Övriga två lag i gruppen lottas in den 3 december.

- Det är alltid svårt mot division 1-lag. Det är många bra fotbollsspelare, många av dem har varit nära toppen. Speciellt här på konstgräset så blir det inte så lätt heller. Sedan har vi chanserna att göra mål i första men vi gör inte det, sedan så får vi in dem i andra. Så det kunde ha blivit några fler mål, säger Markus Rosenberg till C More efter matchen.

Rosenberg gladdes åt att Molins var tillbaka på planen och fick näta direkt.

- Vi vet hur "Gische" är, en chans - ett mål. Det visar han i dag också. Jag har sett hur han har krigat här utanför i gymmet och sedan nu på träningarna. Det är klart att det är härligt att se honom göra mål också.

Om en vecka väntar motstånd av en annan kaliber för Malmö FF, när man ställs mot Genk i Europa League-gruppspelet.

Lagens startelvor:

Lunds BK: Norman - Sågänger, Balint, Pedersen, Rudolfsson - Arnshed, Johansson - Hillstedt, Osmancevic, Strandberg - Möller.

Malmö FF: Dahlin - Nielsen, Andersson, Safari - Larsson, Christiansen, Lewicki, Gall, Rieks - Standberg, Antonsson.