TV: Ny storseger för Bajen - räcker med derbykryss mot AIK för avancemang

Se 3-0-målet i spelaren ovan.

Hammarby ångar på i cupen och tog ny seger under söndagen.

3-0 mot Oskarshamn betyder att det nu räcker med ett derbykryss mot AIK för avancemang.

- Man fick sätta på sig fleecetröjan för spelet värmde inte heller när solen försvann, säger Stefan Billborn till C More efter matchen.