TV: Ondrejka sköt Elfsborg till semifinal - Blåvitt utslaget i cupen

IF Elfsborg och IFK Göteborg drabbade under söndagen samman i kvartsfinal i svenska cupen på Borås arena. Hemmalaget kom ifrån tre segrar av tre möjliga i gruppspelet, medan Blåvitt bara lyckades skrapa ihop fem poäng, men klarade ändå avancemang.

Elfsborg startade matchen klart starkast, och redan efter två minuter var man så när att ta ledningen. Efter 22 spelade minuter vek Tobias Sana in från vänster, tog sig förbi ett par elfsborgare och avlossade i ribban.

Med drygt fem minuter kvar av första halvlek kontrade Elfsborg genom Jeppe Okkels och Per Frick. Den förstnämnde tog avslut och tvingade Blåvitt-målvakten Warner Hahn till en bra räddning.

I halvtid var Blåvitts Simon Thern nöjd med sitt lags första halvlek.

- Det är den bästa i svenska cupen, det tycker jag ju. Några riktigt vassa chanser och även om Elfsborg har något där i början så är det en jämn match, sa Thern till C More och fortsatte:

- Vi får ha lite mer skärpa i sista tredjedelen, för vi kommer fram där ganska enkelt. Det kan bli ännu vassare och ännu klarare målchanser.

Blåvitt inledde den andra halvleken optimistiskt och skakade fram flera heta målchanser alldeles i inledningen. Bland annat genom Oscar Vilhelmsson som satte fart i djupled och avlossade utanför.

Men det var hemmalaget som till sist skulle ta ledningen när man fyllde på med mycket folk i en fin kontringsmöjlighet. Jacob Ondrejka kunde vika in från sin vänsterkant och avsluta i Warner Hahns första hörn. Talangen firade sedan genom att hyscha framför Blåvitt-klacken. 1-0 till Elfsborg efter 65 spelade minuter.

- Det var skönt att få till det där målet. Jag hade några chanser i första halvlek, där den gick långt över mål. Jag fick en chans från vänster och tog en touch in. Det kändes som att målvakten höll på att tjuva mot bortre och då lade jag den i första, säger Ondrejka till C More.

Blåvitt försökte skaka liv i matchen och bytte in Gustaf Norlin. Med kvarten kvar av ordinarie speltid fick Oscar Vilhelmsson en fin kvitteringsmöjlighet efter ett inlägg, men fick inte träff på bollen, som i stället smet strax utanför stolpen.

Närmare kom inte Blåvitt, och matchen slutade 1-0 till Elfsborg - som nu är klart för semifinal.

- Elitfotboll handlar om resultat i slutändan, men om man ser till hur det sett ut i de sista matcherna, både i cupen och i träningsmatcher, var det en ganska bra insats mot en bra motståndare på ett jobbigt ställe att spela. På så vis var det inte bara ett steg framåt, utan två, men i slutändan blev det förlust med 1-0 och det är surt som fan, säger IFK-tränaren Mikael Stahre till C More.

Nästa helg ställs IF Elfsborg mot vinnaren i kvartsfinalen mellan Hammarby IF och IFK Norrköping. Den kvartsfinalen spelas i dag med start klockan 16.30.

Startelvor:

IF Elfsborg: Rönning - Larsson, Väisänen, Henriksson, Zandén - Söderberg, Rømer, Olsson - Okkels, Frick, Ondrejka.

IFK Göteborg: Hahn - Salomonsson, Bjärsmyr, Johansson, Jallow - Aiesh, Thern, Svensson, Sana - Vilhelmsson, Berg.

