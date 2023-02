TV: Ortmark räddade Peking från cupfiasko- kvitterade i slutminuterna

Allsvenska IFK Norrköping ställdes mot superettanlaget Utsiktens BK. Då fick man inte mycket att fungera i den första halvleken av matchen.

Bara åtta minuter hade passerat av matchen när Utsiktens lagkapten Erik Westermark höll sig framme i straffområdet. En passning från Karl Fredrik Bohm kunde placeras lågt i det högra hörnet.

- Det är ett bra fotbollsmål. Vi ska fortsätta utnyttja deras svagheter, säger Westermark till C more.

Och kaptenen var mycket nöjd med lagets insatser i matchens första halva.

- Jag tycker vi är mycket bättre. Vi spelar fotboll, vi är tuffare, vi vill vinna. De tänker att vi är något bonkargäng från Göteborg som ska gå ut och löjla oss. Jag tycker vi är stört mycket bättre, säger han till C More i halvtid.

Någon som var långt ifrån nöjd när lagen gick på halvtidsvila var Pekings Jacob Ortmar.

- Riktigt dåligt, vi måste växla upp ordentligt. Vi är inte här, vi snackar mycket men det händer ingenting där ute. Vi har framför allt inget passningsspel, säger han till C More.

- Det är det som är bra med halvtid - vi ska vända på det här, fortsätter han.

Ställningen var 1-0 till Utsikten i halvtid.

I andra halvlek vaknade matchen till liv direkt. Isak Ssewankambo slog en längre boll som trillade ner på fötterna på en Utsikten-spelare. Bollen spelades in till Westermark som tryckte dit 2-0. Målet firades något oväntat med Erling Haalands målgest.

- Jag vet inte vad de håller på med, IFK Norrköping, det här ser inte alls bra ut. De får ingenting att stämma, det är ett rent misstag. Passningen från Ssewankambo blir helt fel, säger C Mores kommentator Björn Hansén i sändningen.

- Han bjuder på en lite speciell målgest, fortsätter han.

Men Utsikten skulle komma igen. Den här gången var det Allan Mohideen, som i minut 55 fixade 3-1.

- Det händer grejer hela tiden just nu, säger Björn Hansén i sändningen.

1-0 blev 3-1 på knappt fem minuter.

När klockan närmade sig 80 minuter blev det stökigt på planen. Båda lagen drabbade samman och det kastades in föremål på planen. Men matchen kunde fortgå.

Victor Lind reducerade när 88 minuter hade passerat. Lind kunde nicka in ett inlägg som slogs från höger. Det skulle bli ett viktigt startskott i jakten på kvittering. När knappt fem minuter återstod av matchen kunde Jacob Ortmark peta in 3-3.

Startelvor:

IFK Norrköping: Jansson - Eid, Oppong, Ssewankambo, Baggesen - Traustason, Ortmark - Sema, Shabani, Gudjohnsen - Sigurdsson.

Utsikten: Lagoun - Nilsson, Brandt, Mohideen, Westermark, Bohm, Hedlind, Hamidovic, Gunnarsson, Randelovic, Martinsson.

Matchen mellan IFK Norrköping och Utsikten sänds på C More och C More Live med start 13.00.