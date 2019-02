TV: ÖSK:s fiasko - föll mot division 1-lag

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Foto: C More

Allsvenska Örebro åkte på en tung förlust under söndagen. Detta efter att Nyköpings Jason Romero svarat för matchens enda mål i svenska cupen.

Under söndagen spelade Örebro sin andra match i svenska cupens gruppspel. Den första vann ÖSK mot Gais med 2-1 och i dag ställdes Närkelaget borta mot Nyköping, som till vardags spelar i division 1.

De flesta förväntade sig nog en seger för allsvenska ÖSK, men så blev det inte. I stället vann Nyköping efter ett kanonmål av anfallaren Jason Romero. Tio minuter in i andra halvlek fick den 23-årige amerikanen bollen till vänster utanför straffområdet och skruvade elegant in bollen via den bortre stolpen.

Matchen bjöd inte på några fler mål och inför den sista omgången är det vidöppet i gruppen, där också Gais och IFK Göteborg spelar. ÖSK, Nyköping och IFK Göteborg har tre poäng vardera, där Blåvitt dock har chansen att rycka ifrån i morgondagens derby mot Gais.