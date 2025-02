TV: Peking undvek missräkning - Prica hjälte i cuppremiären

Gefle IF

Lördagens match i svenska cupen mellan Karlbergs BK och IFK Norrköping försenades med en halvtimme. På grund av ett supporterslagsmål i anslutning till Hammarby IP.

IFK Norrköpings säkerhetschef Erik Grundtman uppger för NT att "en annan supportergrupp" (anhängare till Hammarby, enligt vittnen som Fotbollskanalen talat med) gav sig på Peking-supportrar.

- Otroligt tråkigt och det ska inte hända. Så är det bara, säger Pekings kapten Christoffer Nyman till TV4 Play.

Pekings tränare Martin Falk tänker i samma banor som sin kapten.

- Jag har inte fått någon tydlig information men jag tycker bara allt sådant är skittråkigt, säger han till Fotbollskanalen efter matchen.

Vad gjorde ni i omklädningsrummet innan den försenade uppvärmningen?

- Vi tränare tittade på Sylvia-HTFF (skratt). Spelarna fick vara inne i omklädningsrummet och det lät som att de roade sig på ett bra sätt. Det var högljutt, svarar Falk.

Mittfältskuggen Arnor Traustason förklarar:

- Vi hade bra "vibes" inne i omklädningsrummet. Vi hade kul. Lyssnade på bra musik och dansade lite. Vi försökte hålla igång lite.

När matchen väl kom igång var det storfavoriten Peking som tog ledningen. Men först brände nämnde Nyman ett jätteläge, i den 24:e minuten. Forwarden spelades ren inne i boxen av Isak Andri Sigurgeirsson men sköt utanför från nära håll.

Nyman repade sig fyra minuter senare. Då tog han ner en djupledsboll från David Moberg Karlsson och sköt in bollen i nät via en Karlberg-spelare.

Hemmalaget Karlberg, som hör hemma i ettan, var nära att kvittera efter en halvtimmes spel. Augustin Muyenga bröt in från sin vänsterkant och fick se ett avslut täckas till hörna. Bollen smet precis förbi bortre stolpen.

- Det är svårspelat. De gjorde det bra men det finns några grejer vi kan förbättra. Vi var inte så noggranna i vissa delar och utnyttjade inte våra chanser, riktigt. Men det var en okej halvlek, sa "Totte" Nyman till TV4 Play i paus.

38 sekunder in i den andra halvleken kom sedan 1-1. Karlberg vann boll högt upp i planen och på en retur skickade forwarden Kamil Dudziak in bollen i mål med en akrobatisk spark - via stolpen.

I den 56:e minuten var Norrköping ytterst nära att ta ledningen på nytt. David Moberg Karlsson träffade stolpen och därefter rensade Karlberg, på mållinjen, undan ett skott från Isak Andri Sigurgeirsson.

Peking-kaptenen "Totte" Nyman sköt också tätt utanför stolpen några minuter senare. Men det dröjde till den 69:e minuten innan IFK satte 2-1. Då på straff. Tim Prica stänkte in bollen i nät efter att domaren bedömt att en Karlberg-spelare tagit bollen med handen.

En bit in i den andra halvleken började det snöa ordentligt på Hammarby IP och sista 20-25 minuterna spelade lagen på en i princip helt vit plastmatta. I minut 80 avbröts drabbningen tillfälligt. Traktorer plogade då bort snö från planen innan matchen återupptogs.

Norrköping vann med 2-1.

- Det här är en sådan match som man bara måste ta sig igenom. Vi lyckades med det. Man kan inte bygga på någonting i en sådan här match. Det är bara att ta sig igenom, säger Arnor Traustason till Fotbollskanalen.

- Det var väldigt halt. Man kunde inte få stopp på någonting. Det var svårt. Men det är vackert på något sätt också, att ta sig igenom sådana här matcher. Vi visar att vi har skallen. Det är bra. Det kan vi ta med oss.

Gais slog Örebro med 4-1 i den andra matchen i lagens grupp under lördagen. Härnäst väntar möten mellan Karlberg och Gais, samt Norrköping och ÖSK.

- Vi gjorde en bra match och förtjänade minst en poäng. Tråkigt att vi åkte på en förlust. Vi visade vad vi går för och vi får vara nöjda, men vi kan mycket mer. Som sagt: vi förtjänade minst en poäng, säger Kamil Dudziak i TV4 Play.

Kalbergs målskytt var i alla fall nöjd med sin fullträff:

- Alltid kul att göra mål, det var ett ganska okej mål. Synd att det inte gav poäng.

IFK Norrköpings hjälte Tim Prica:

- En ganska tuff kväll. Det var många faktorer som vägde in. Vi mötte ett bra lag, de ska ha all eloge. I slutändan handlar det om att vinna matchen och det gjorde vi. Även om olika faktorer spelade in så gjorde vi jobbet, säger han.

Forwarden utvecklar:

- Vädret. Matchen blev framskjuten. Det blir andra förberedelser och saker man inte är beredd på. Men det tillhör också och vi löste det bra.

Karlbergs lag: Cem Alpek - Ayo Rupia-Ellis, Karl Ward (Michael Jahn 91), Jonathan Westerberg, Daniel Persson - Alexander Bergendahl Kärki, Modoumatarr Mbye, Noah Tesfai Negash - Augustin Muyenga (Rasmus Granath 70), Kamil Dawid Dudziak, Ali Khan

Norrköpings lag: David Andersson - Moutaz Neffati, Max Watson, Kojo Peprah Oppong, Marcus Baggesen - David Moberg Karlsson (Kevin Höög Jansson 91), Jesper Ceesay, Arnor Traustason (Axel Brönner 70), Isak Andri Sigurgeirsson - Tim Prica (Åke Andersson 70), Christoffer Nyman (Ture Sandberg 91)