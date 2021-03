TV: Rasar mot domaren efter Bajens mål: "Fattar inte varför jag inte får frispark"

Akinkunmi Ayobami Amoo gjorde 1-0 efter ett väldigt fint avslut upp i det bortre krysset. Men borde AIK ha fått frispark innan målet?



Ja, i alla fall om man frågar Eric Kahl.



Kahl jagade ikapp med Amoo när Astrit Selmani dök upp och skar in och ställde sig stilla vägen för Kahl som sprang in i honom och sedan föll till marken. Då fick Amoo fritt fram att ladda för avslut. Och sedan satt bollen snyggt bakom Budimir Janosevic.



När Kahl kom till C More i halvtid så var han rejält irriterad på domaren Mohammed Al-Hakim.



När kommentatorn Daniel Kristiansson frågade Kahl om det inte borde ha blivit något gult kort i den första halvleken som var tuff och fysisk så svarade han:

- Ja, något borde det ha varit, jag fattar inte varför jag inte får frispark när jag får armbågen i ansiktet när det blir 1-0. Det är otroligt surt, säger han.

Matchen bjöd på flera kaosartade situationer, och Hammarby tillslut gå segrande ur matchen - som slutade 3-2. Läs mer om matchen här