TV: Rosengård vann svenska cupen - för tredje året i rad

Under söndagen spelades finalen i svenska cupen mellan Rosengård och Linköping. Klubbarna har de senaste åren dominerat damallsvenskan och Linköping har de senaste två åren tagit hem SM-titeln.

Hemmalaget Rosengård som har skuggat Linköping i damallsvenskan de senaste åren, hade chansen att ta hem cuptiteln för tredje året i rad. Malmölaget tog också ledningen i andra halvlek när Sanne Troelsgaard satte dit 1-0. Danskan nådde högst på en hörna från Anja Mittag och skarvade in bollen bakom landslagsmålvakten Hilda Carlén.

I slutet av matchen försökte Linköping åstadkomma en kvittering men mäktade inte med ett 1-1-mål. Istället drog laget på sig ett rött kort när Marija Banusic kom in sent i en duell. Banusic, som hoppade in i den 69:e minuten, sparkade ner en Rosengårdsspelare.

Efter finalen var matchhjälten Sanne Troelsgaard nöjd:

- Jag tycker att vi vinner de fysiska duellerna och spelar på hemmaplan, det känns bra så det ger lite extra, säger hon efter matchen.

- Det är lite magi. Det kändes jättebra att vinna.