TV: Skadeoro i AIK - Adu tvingades bryta cupmatchen: "Gjort sig rejält illa"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Ladda ner Fotbollskanalens app via Google Play.

Foto: C More

Enoch Kofi Adu har varit given på AIK:s centrala mittfält under säsongen.I kväll tvingades han kliva av lagets möte med Sandviken i svenska cupen.

- Han har gjort sig illa rejält här Adu, säger C Mores kommentator Anders Fredriksson.